ES Medya'nın ekran yüzünde ByLock çıktı

24 TV'de editör olarak görev yapan Mustafa Ayar'ın telefonunda ByLock isimli program çıktığı ileri sürüldü.

Mustafa Ayar, “Editörden” adlı programı Kahraman Poyrazoğlu ile birlikte sunuyordu. Ancak, Mustafa Ayar’ın FETÖ’den gözaltına alınmasının ardından Kahraman Poyrazoğlu programın tek sunucusu oldu. Program tanıtımından da çıkarılan Mustafa Ayar, son bir haftadır ekranda değil.

YİĞİT BULUT TRANSFER ETMİŞTİ

Mustafa Ayar Cemaat’in kanalları Kanaltürk ve Bugün TV’de çalışırken, dönemin Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut tarafından Habertürk TV’ye transfer edilmişti. Yiğit Bulut 24 TV Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna oturunca, Mustafa Ayar’ı da Habertürk’ten 24 TV’ye 2012 yılında almıştı.

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