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EŞ-ŞEBAB'A "SİLAH BIRAK" ÇAĞRISI

Eş-Şebab'a "silah bırak" çağrısı

Somali Cumhurbaşkanı Fermacu, terör örgütü Şebab'a silah bırakma çağrısında bulundu.

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Somali'nin yeni seçilen Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, terör örgütü Eş-Şebab'a silah bırakma ve barış için müzakere çağrısı yaptı.

Fermacu, Mogadişu'da göreve gelmesi münasebeti ile düzenlenen ve 124 ülkeden devlet başkanları, hükümet temsilcileri ile uluslararası kurum temsilcilerinin katıldığı törende yaptığı konuşmada, Şebab örgütüne silah bırakma ve barış için müzakere çağrısı yaptı.

Fermacu, terörün, 12 milyon Somalili ile işbirliği içinde olan bir hükümet gücüne karşı tehdit oluşturamayacağını vurguladı.

Dört yıllık yönetim planlamasında ulusal uzlaşı, yolsuzlukla mücadele ve ordunun yeniden yapılandırılmasının öncelikli olduğunu söyleyen Fermacu, yönetimi süresince kuraklığa karşı alınacak önlemler ve mücadelenin de artırılacağını aktardı.

Toplantıya katılan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve eski Mogadişu Büyükelçisi Cemalettin Kani Torun da "Sizlere seçimlerdeki başarılarınız dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının tebriklerini sunuyorum." dedi.

Torun, Türkiye hükümeti ve halkının, Somali'de istikrarın temellerini atmak ve güçlü bir Somali ordusunun teşkil edilmesi de dahil olmak üzere her türlü alanda Somali'ye olan desteklerini artırmakta samimi bir niyet içinde olduğunu ifade etti.

Törene, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, Sudan Devlet Başkanı Yardımcısı İbrahim Mohamed ve Türk heyeti ile bir çok resmi temsilci katıldı.

AA
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