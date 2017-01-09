Esad: Görüşmeye hazırım

Fransız gazetecilere röportaj veren Şam rejimi lideri Beşar Esad'ın sözlerini, Suriye'deki resmi medya organları aktarıyor. Esad, 23 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlayacak barış görüşmelerinde her konuyu görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Esad, Kazakistan'da masanın diğer tarafında kimlerin olacağını henüz bilmediğini de belirtti.

Barış görüşemleri, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde imzalanan ateşkesten sonra ikinci adım özelliğini taşıyor.

30 Aralık'ta başlayan ateşkeste, bugüne kadar bazı ihlaller olsa da silahlar susmuş durumda. Şimdiye kadar en büyük çatışmalar, başkent Şam'ın su kaynağı Vadi Barada çevresinde gerçekleşti. Beşar Esad, muhaliflerin başkentin en önemli su kaynağını işgal ettiğini ileri sürerek askerlerin söz konusu noktayı geri alacağını söyledi.