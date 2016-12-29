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ESAD GÜÇLERİ, TÜRKMEN DAĞI'NDA SALDIRIYA GEÇTİ

Esad güçleri, Türkmen Dağı'nda saldırıya geçti

Esed rejimi, Lazkiye kırsalında bulunan Türkmen dağına yönelik saldırı başlattı.

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Suriye'de rejim güçleri, Türkmen dağı kırsalında bulunan Yamadı, Kelez, Akçabayır köylerine yoğun top atışı başlattı. Geçtiğimiz günlerde ateşkes sağlandığı yönünde açıklamalar yapılırken, gece saatlerinde başlayan saldırı bölgede endişe ile karşılandı. Saldırılara anında karşılık veren muhalifler şimdilik ölü ve yaralı olmadığını belirtti. Özellikle, Türkiye sınırına yakın yerleşim yerlerine yönelik top atışları yapılırken, top sesleri Hatay'ın Yayladağı ilçesinden duyuluyor.

İHA
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