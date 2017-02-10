SON DAKİKATSK'DAN RUSYA'YA CEVAP: KUVVETLERİMİZ 10 GÜNDÜR AYNI YERDE
  • TSK'dan Rusya'ya yanıt: ''Mehmetçik 10 gündür oradaydı''
  • İstanbul'da yayınevine kar maskeli saldırı
  • Erdoğan Anayasa değişikliği teklifini onayladı
  • Rusya'dan şok açıklama: O koordinatları Türkiye verdi
  • İşçi başı 666 TL destek müjdesi

ESAD O RAPORU YALANLADI !

Esad o raporu yalanladı !

Suriye lideri Esad, Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı raporu yalanladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı raporu kesin ifadelerle yalanladı. Esad ayrıca, "Eğer Amerikalılar samimiyse, teröristleri yenilgiye uğratmak isteyen diğer bütün ülkeler gibi gelebilirler” dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Uluslararası Af Örgütü'nün 'Suriye'deki hapishanelerde binlerce insanın öldürüldüğü' yönündeki raporunu kesin ifadelerle yalanladı.

Yahoo News'e konuşan Esad ayrıca, ABD'nin Suriye hükümeti ile işbirliği yapması halinde, Amerikan uçaklarının Suriye'deki IŞİD'le mücadeleye katılmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Esad, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Suriye'de güvenli bölge planı' içinse "Gerçekçi değil" değerlendirmesinde bulundu.
 
'TRUMP'IN GÜVENLİ BÖLGE PLANI HİÇ GERÇEKÇİ DEĞİL'
 
Öte yandan Esad, Trump'ın 'Suriye'de güvenli bölge planı' hakkında da konuştu. Söz konusu planla ilgili olarak "Hiç gerçekçi değil" diyen Esad, güvenli bölgenin Suriyelileri silahlı gruplardan korumayacağını ve ihtiyaç duyulanın 'ülke genelinde istikrar' olduğunun altını çizdi.
 
Esad ayrıca, ABD'nin Suriye hükümeti ile işbirliği yapması halinde, Amerikan uçaklarının Suriye'deki IŞİD'le mücadeleye katılmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti.
 
Esad, ülkenize Amerikan askerlerini kabul eder misiniz sorusuna, “Rusları davet ettik ve onlar bu konuda samimi davrandı. Eğer Amerikalılar samimiyse, teröristleri yenilgiye uğratmak isteyen diğer bütün ülkeler gibi gelebilirler” yanıtını verdi.
 
'IŞİD, RUSYA'NIN OPERASYONUNDAN SONRA TOPRAK KAYBETMEYE BAŞLADI'
 
Washington'ın sadece Şam'la işbirliği yapması halinde Suriye'deki terörizmi yenmekte başarılı olabileceğine vurgu yapan Esad, ABD'nin öncülük ettiği IŞİD karşıtı koalisyon içinse bir kez daha 'kozmetik operasyon' benzetmesini yaptı ve ekledi: "Rusya'nın müdahalesinden sonra küçülmeye başladılar, Amerika'nın değil."
 
Rusya, Suriye'den gelen teklifin ardından Eylül 2015'te bu ülkedeki terörist gruplara yönelik hava operasyonuna başlamıştı.
 
SURİYELİLER BENİ DESTEKLEMEYİ BIRAKTIĞI AN, GÖREVİ BIRAKIRIM'
 
Esad, erken seçim iddiaları hakkındaki sorulara da yanıt verdi. Olası bir erken seçim için açık kapı bırakan Esad, "Suriyeliler beni desteklemeyi bıraktıkları an ben de bulunduğum görevimi bırakırım" ifadelerini kullandı.
 
'SIĞINMACILAR ARASINDA KESİNLİKLE TERÖRİSTLER VAR'
 
Bu arada Esad, Suriye'de Mart 2011'de başlayan çatışmalar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan sığınmacılar arasında 'kesinlikle' teröristler de olduğunu söyledi.
 
ESAD'DAN TRUMP'IN GÖÇMEN YASAĞI HAKKINDAKİ SORUYA YANIT
 
Esad, Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi ile sığınmacıların ABD'ye girişini 120 gün için yasaklaması hakkındaki soruya ise yanıt vermedi.
 
Bunun ABD'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olduğunu belirten Esad, "Önceliğimiz vatandaşlarımızı ülkelerine geri getirmek, onların göç etmesine yardım etmek değil" diye de ekledi.

161
Terör propagandası yapan er tutuklandıTerör propagandası yapan er tutuklandı
Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflarRus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
FETÖ sanığından hakime FETÖ suçlaması !FETÖ sanığından hakime FETÖ suçlaması !
Yeni doğan torununu satmaya çalıştı !Yeni doğan torununu satmaya çalıştı !
Başbakan Yıldırım'dan sürpriz görüşmeBaşbakan Yıldırım'dan sürpriz görüşme
CHP'li Elif Doğan Türkmen'in oda krizi !CHP'li Elif Doğan Türkmen'in oda krizi !
Kredi kartlarında tarihi rekorKredi kartlarında tarihi rekor
Ukrayna'ya sadece kimlik kartıyla gidilebilecek !Ukrayna'ya sadece kimlik kartıyla gidilebilecek !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS