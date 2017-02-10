Esad o raporu yalanladı !

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı raporu kesin ifadelerle yalanladı. Esad ayrıca, "Eğer Amerikalılar samimiyse, teröristleri yenilgiye uğratmak isteyen diğer bütün ülkeler gibi gelebilirler” dedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Uluslararası Af Örgütü'nün 'Suriye'deki hapishanelerde binlerce insanın öldürüldüğü' yönündeki raporunu kesin ifadelerle yalanladı.

Yahoo News'e konuşan Esad ayrıca, ABD'nin Suriye hükümeti ile işbirliği yapması halinde, Amerikan uçaklarının Suriye'deki IŞİD'le mücadeleye katılmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Esad, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Suriye'de güvenli bölge planı' içinse "Gerçekçi değil" değerlendirmesinde bulundu.



'TRUMP'IN GÜVENLİ BÖLGE PLANI HİÇ GERÇEKÇİ DEĞİL'



Öte yandan Esad, Trump'ın 'Suriye'de güvenli bölge planı' hakkında da konuştu. Söz konusu planla ilgili olarak "Hiç gerçekçi değil" diyen Esad, güvenli bölgenin Suriyelileri silahlı gruplardan korumayacağını ve ihtiyaç duyulanın 'ülke genelinde istikrar' olduğunun altını çizdi.



Esad ayrıca, ABD'nin Suriye hükümeti ile işbirliği yapması halinde, Amerikan uçaklarının Suriye'deki IŞİD'le mücadeleye katılmasından memnuniyet duyacaklarını belirtti.



Esad, ülkenize Amerikan askerlerini kabul eder misiniz sorusuna, “Rusları davet ettik ve onlar bu konuda samimi davrandı. Eğer Amerikalılar samimiyse, teröristleri yenilgiye uğratmak isteyen diğer bütün ülkeler gibi gelebilirler” yanıtını verdi.



'IŞİD, RUSYA'NIN OPERASYONUNDAN SONRA TOPRAK KAYBETMEYE BAŞLADI'



Washington'ın sadece Şam'la işbirliği yapması halinde Suriye'deki terörizmi yenmekte başarılı olabileceğine vurgu yapan Esad, ABD'nin öncülük ettiği IŞİD karşıtı koalisyon içinse bir kez daha 'kozmetik operasyon' benzetmesini yaptı ve ekledi: "Rusya'nın müdahalesinden sonra küçülmeye başladılar, Amerika'nın değil."



Rusya, Suriye'den gelen teklifin ardından Eylül 2015'te bu ülkedeki terörist gruplara yönelik hava operasyonuna başlamıştı.



SURİYELİLER BENİ DESTEKLEMEYİ BIRAKTIĞI AN, GÖREVİ BIRAKIRIM'



Esad, erken seçim iddiaları hakkındaki sorulara da yanıt verdi. Olası bir erken seçim için açık kapı bırakan Esad, "Suriyeliler beni desteklemeyi bıraktıkları an ben de bulunduğum görevimi bırakırım" ifadelerini kullandı.



'SIĞINMACILAR ARASINDA KESİNLİKLE TERÖRİSTLER VAR'



Bu arada Esad, Suriye'de Mart 2011'de başlayan çatışmalar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan sığınmacılar arasında 'kesinlikle' teröristler de olduğunu söyledi.



ESAD'DAN TRUMP'IN GÖÇMEN YASAĞI HAKKINDAKİ SORUYA YANIT



Esad, Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesi ile sığınmacıların ABD'ye girişini 120 gün için yasaklaması hakkındaki soruya ise yanıt vermedi.



Bunun ABD'nin egemenliğiyle ilgili bir konu olduğunu belirten Esad, "Önceliğimiz vatandaşlarımızı ülkelerine geri getirmek, onların göç etmesine yardım etmek değil" diye de ekledi.