Esad rejimi Türkiye'yi BM'ye şikayet etti

Suriye'de DAEŞ terör örgütüne karşı kararlı bir operasyon yürüten ve milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapan Türkiye hakkında Esed rejimi tarafından BM'ye iki mektup gönderildi.

SANA haber ajansının servis ettiği habere göre; Rejimin Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) ve BM Genel Sekreteri'ne gönderdiği iki mektupla, Türkiye'yi şikayet etti.

"BM TÜRKİYE'YE KARŞI TEDBİR ALSIN"

Metinde "Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye halkına ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı işlediği suçları ve saldırganlık eylemlerini kararlılıkla kınıyor ve BM Güvenlik Konseyini, taahhütleri çerçevesinde buna ilişkin tedbir almaya çağrıyor" ifadeleri yer aldı.

"TÜRK ASKERİ İŞGAL ETTİ"

Belgelerde ayrıca Türkiye'nin Suriye'de DAEŞ'e karşı yaptığı operasyonlar hakkında, "hem BM prensip ve hedeflerini hem de uluslararası hukuk normlarını ihlal" nitelendirmesinde bulunuldu.

Mektuplarda Türk askerinin El Bab'a ilerlerken bazı yerleşim birimlerini işgal ettiği kaydedildi.