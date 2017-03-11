Esad'dan ABD'ye karşı sürpriz çıkış

Suriye Devlet Başkanı Esad, ABD'nin Münbiç'teki askeri varlığına rıza göstermediklerini, Suriye'de IŞİD'le etkili mücadele eden tek gücün de Rusya olduğunu söyledi. ABD’nin her savaşı kaybettiğini ifade eden Esad, “Irak'ı kaybettiler, sonunda çekilmek zorunda kaldılar. Somali'de de yenildiler. Vietnam ve Afganistan'ı saymıyorum bile. Sorun yaratmak ve yıkmakta çok iyiler ama iş çözüm bulmaya gelince o kadar da iyi olamıyorlar.” dedi.

Sputnik’in haberine göre, Çin'in Phoenix TV kanalına konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad şu ifadeleri kullandı:

- (ABD'nin Menbiç'e konuşlandırdığı askerlerle ilgili) Suriye'nin daveti veya izni olmadan Suriye'ye giren her yabancı asker —ister Amerikan, ister Türk olsun- işgalcidir.

-(Şam'ın Münbiç'in kapılarını 'ABD'ye açıp açmadığı sorusu üzerine) Hayır. Yabancı askerler ne yapacak ki? IŞİD'le mi savaşacaklar? Amerikalılar girdikleri hemen hemen her savaşı kaybetti. Irak'ı kaybettiler, sonunda çekilmek zorunda kaldılar. Somali'de de yenildiler. Vietnam ve Afganistan'ı saymıyorum bile. Sorun yaratmak ve yıkmakta çok iyiler ama iş çözüm bulmaya gelince o kadar da iyi olamıyorlar.

-İsviçre'nin Cenevre kentindeki görüşmelerden sonuç çıkmasını beklemiyorduk ama uzlaşı yolunda atılmış olumlu bir adım oldu.

-Suriye'de IŞİD'e karşı etkili mücadele veren tek ciddi güç Rusya.

-Suriye'nin gelecekteki siyasi sistemi Suriyelilere bağlı.

-Suriye ordusunun bir sonraki önceliği Rakka'nın özgürleştirilmesi.

-Suriye'deki çatışmaların 2017'de biteceğini umuyorum.