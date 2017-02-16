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ESAD'DAN TRUMP ÇIKIŞI !

Esad'dan Trump çıkışı !

Suriye lideri Esad, ABD Başkanı Trump'ın vize yasağı ile ilgili konuştu.

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Suriye'deki rejimin lideri, ABD Başkanı'nın getirdiği seyahat yasağının Suriyelilere karşı olmadığını söyledi. Trump'ın Müslümanların çoğunlukla yaşadığı yedi ülkeyi hedefleyen yasağı, yüksek mahkeme tarafından kaldırılmıştı.

Şam rejiminin lideri Beşar Esad, Fransız TF1 televizyonu ile Europe 1 radyosuna röportaj verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yedi ülkeye getirdiği seyahat yasağını savunan Esad, yasağın Suriyelilere karşı olmadığını ifade etti.

Beşar Esad, "Karar Batı'ya göçmenlerin arasında sızmaya çalışan teröristlere karşı. Ve bu oldu. Avrupa'da oldu, çoğunlukla da Almanya'da" dedi.

'RUSYA VE ABD ORTAK ÇALIŞACAK'

Şubat ayı başında da bir Belçika televizyonuna röportaj veren Esad, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na seçilmesini 'umut verici' olarak değerlendirmişti. Trump'ın seçim kampanyası ve sonrasında IŞİD'le mücadeleye öncelik vereceğini vurguladığını belirten Esad, "Biz bunu altı yıldır söylüyoruz" demişti.

Şimdilik Washington'dan somut adımlar beklenemeyeceğini ifade eden Esad'a göre, büyük olasılıkla Rusya ve ABD arasında ortak bir çalışma olacak.

TRUMP VAZGEÇMİŞ DEĞİL

Başkan Trump'ın Suriye, Irak, İran, Libya, Yemen, Sudan ve Somali'ye getirdiği seyahat yasağı, dünyayı sarsmıştı. Yüz binden fazla vizenin iptal olmasına, yeterli belgesi olmasına rağmen binlerce kişinin ABD'ye girişine engel olan yasak, yüksek mahkeme kararıyla askıya alınmıştı.

ABD çapında gösterilerle protesto edilen yasak için Trump geri adım atmış değil. ABD Başkanı, yeni bir kararname çıkarmaya hazırlanıyor.

Altıncı yılını önümüzdeki ay dolduracak Suriye iç savaşında 30 Aralık tarihinde Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde ateşkes ilan edilmişti. IŞİD ve El Nusra'nın kapsam dışında tutulduğu ateşkes, bugüne kadar ihlaller olsa da uygulandı. Silahlı muhalifler ve Şam rejimi, ilk kez Kazakistan'ın başkenti Astana'daki zirvede aynı çatı altında buluşup görüştü. Astana'dan Türkiye, Rusya ve İran'ın üçlü mekanizma kurma kararı çıktı. Mekanizma ateşkesin uygulanması ve denetlenmesini sağlayacak.

Taraflar, bugün Astana'da bir kez daha bir araya geliyor. Ateşkes görüşmelerini boykot etmeyi düşünen muhalifler, teknik bir heyetle zirveye katılıyor. Zirvede ABD ve Ürdün de gözlemci olarak bulunacak.

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