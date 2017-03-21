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ESAD'LA SELFİE ÇEKİLDİ, TEPKİ YAĞIYOR

Esad'la selfie çekildi, tepki yağıyor

İtalyan Senatör Antonio Razzi'nin, Suriye Devlet Başkanı Esad ile fotoğraf çekilmesi ülkede tartışma yarattı.

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İtalyan Senatör Antonio Razzi'nin, iç savaşın sürdüğü Suriye'nin Devlet Başkanı Beşşar Esad'la gülümseyerek çektiği öz çekim (selfie) fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşması ülkede infiale yol açtı. Eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia (Haydi İtalya) üyesi, Senato Dışişleri Komisyonu Sekreteri Antonio Razzi, Avrupalı ve Rus parlamenterlerden oluşan bir heyetle Şam'da Beşşar Esad'ı ziyaret etti. Bu görüşmede Esad'la yaptığı öz çekimi Twitter hesabından paylaşan Razzi, sert eleştirilere maruz kaldı. Daha önce de, bir grup parlamenterle Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile bir araya gelmiş olmasından dolayı tepki çeken Antonio Razzi, Twitter'da kısa sürede ülkenin en çok konuşulan konusu oldu. Razzi, kendisine İngilizce "Kendinizle gurur duyuyor musunuz? diye soran bir Türk sosyal medya kullanıcısına "Neden olmasın?" diye yanıt verdi.

Esad'la selfie çekildi, tepki yağıyor

"ESAD'LA FOTOĞRAF ÇEKTİREREK SAYGINLIĞINI GERİ KAZANMAK İSTİYOR"
İtalyan basınında "utanç verici selfie" ve "diktatörle selfie" gibi başlıklarla görülen haberi, bugün birinci sayfasından okuyucularıyla paylaşan Corriere della Sera, "Kendi halkını seri bir şekilde öldüren Suriye'nin tiranı Esad'la öz çekim" ifadesini kullandı. Razzi'nin, nasıl Senato gibi prestijli bir kurumun parçası olabildiğini sorgulayan gazete, onun, gözden düşmüş bir senatör olarak yeniden saygınlık kazanma çabasında olduğunu öne sürdü. Bu jesti "kötü bir espri" olarak niteleyen gazete, "Senatör Razzi güldürmüyor, yaptığı üzücü bir şey. Onun selfie partneri Beşşar Esad da güldürmüyor, korkutuyor. Bizim ikiyüzlülüğümüz, IŞİD'in üstesinden gelmek için bu tiranla (Esad) ittifak yapmak zorunda olmamız. Ancak en azından trajedinin olduğu yerde tiyatro üretmeyelim, gülmeyelim" eleştirisini getirdi.

ESAD'LA FOTOĞRAF, HİTLER'LE ÇEKTİRMEK GİBİ
İl Fatto Quotidiano gazetesi, "Sınırsız utanç" yorumunu yaparken, İtalyanların cebinden ayda 12 bin euro kazanan bir senatörün, görevini "onurlu" bir şekilde yapması gerektiğini belirtti. Gazete, "Bu, Hitler'le, Pol Pot'la ya da toplama kamplarında kremasyon fırınlarının önünde fotoğraf çektirmek gibi bir şey. Bu, trajedi yaşayan insanlara saygısızlık. Esad'ın kurbanları bu fotoğrafı görseydi ne düşünürdü? Senato, bu şahıs karşısında harekete geçmeli ve eğer hala biraz kaldıysa ülkemizin haysiyetini korumalı" ifadelerini kullandı.

"BEN DE KAYINVALİDEMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİM"
Razzi'ye, sosyal medyada da tepki yağdı. Bir kullanıcı, Razzi'nin partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin dost olduğu liderlere gönderme yaparak, "Senatör Razzi ve Forza Italia, İtalya'yı "onurlandırmaya" devam ediyor. Putin, Kaddafi ve Erdoğan'dan sonra dostluk listesinde şimdi de Esad var" diye yazdı. Senatöre destek veren kullanıcılardan biri, "Razzi, Alfano'dan (Dışişleri Bakanı) daha iyi dış politika yapıyor", diğeri ise, "Çok karizmatiksiniz" diye iltifatta bulunurken, kayınvalidesiyle sorunu olan başka birisi de, "Razzi'nin Esad'la fotoğrafını skandal haline getirdiniz, ama bakın ben de kayınvalidemle fotoğraf çektirdim. Bu az bir şey değil" diye espri yaptı.

DHA
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