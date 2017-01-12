Escort sitelerinde büyük vurgun

Kurdukları onlarca fuhuş siteleri üzerinden yüzlerce kişiyi tuzaklarına çekip dolandırıyorlar.

Türkiye genelinde eskort ve fuhuş sitesi oluşturup müşteri bularak binlerce lira toplayan dolandırıcılar vaat ettikleri hizmeti vermeden ortadan kayboluyor. Bir çok kişi utancından şikayetçi bile olmazken çete üyeleri, yapılan şikayetlerden de 'telefonda seks yaptık. Onun hizmet bedelini aldık' diyerek sıyrılıyor. Milliyet.com.tr haber ihbar hattı üzerinden bize ulaşan bir okurumuz çetenin çalışma mantığını anlattı.

Webtasarım ve google optimizasyon işleri ile uğraştığını söyleyen okurumuz kendisine web sitesi tasarımı için ulaşan çete üyeleriyle olan diyaloğunu şu sözlerle aktardı:

"İnternet sitem üzerinden bana bir telefon geldi. Websitesi yaptırmak istediklerini söylediler. Ben olur dediğimde nasıl bir site istediklerini anlattılar. Mankenlik ajansı olduklarını, her şehir için ayrı ayrı domainde çalışacak ama tek veritabanı olacak bir site istediklerini söylediler. Sitede nasıl detaylar istediklerini sorduğumda. Onlarda sadece açıklama, resim ve telefon yeter dediler. İşkillendiğim için işi yapmadım. Bana verdikleri telefonu internette araştırdığımda da escort ve dolandırıcı olduklarını gördüm. Bu şekilde her şehir için bir sayfa oluşturup ayni numaraları kullanıyorlar. Aradığınızda da 'sen neredesin ben merkeze yakin X bankasının orada oturuyorum, Oradan parayı yatır ben gelip seni alacağım' diyorlar. Bu yolla dolandırabildikleri kadar dolandırıyorlar. Para yatırdıktan sonra da arayan numarayı engelliyorlar ve bir daha ulaşılamıyor. Şikayet de edemiyordunuz tabi. Çünkü ne diyeceksiniz? Şikayet eden olduğunda da 'telefonda seks yaptık onun hizmet bedeli' diyerek bir şekilde işin içinden sıyrılıyorlar."