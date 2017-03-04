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ESED REJİMİNDEN HAMA'YA HAVA SALDIRISI: 10 ÖLÜ

Esed rejiminden Hama'ya hava saldırısı: 10 ölü

Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının Hama'nın Akırabat beldesine düzenlediği saldırıda 10 sivil öldü, 20'si yaralandı.

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Suriye rejiminin, Hama'nın Akırabat beldesine düzenlediği saldırı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20'sinin yaralandığı bildirildi.

Hama ve Humus Medya Merkezi Koordinasyon üyesi Halid Homs, Akırabat beldesindeki bir hayvan pazarının rejim güçlerine ait savaş uçakları tarafından bombalandığını belirtti.

Saldırıda 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20'sinin yaralandığını aktaran Homs, rejim güçlerinin Hama ve Humus kırsalında muhaliflerin kontrolünde bulunan bölgeleri kara ve havadan sürekli bombaladığını kaydetti.

Hama'ya bağlı Akırabat beldesi terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

AA
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