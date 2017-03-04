Esed rejiminden Hama'ya hava saldırısı: 10 ölü

Suriye rejiminin, Hama'nın Akırabat beldesine düzenlediği saldırı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 20'sinin yaralandığı bildirildi.

Hama ve Humus Medya Merkezi Koordinasyon üyesi Halid Homs, Akırabat beldesindeki bir hayvan pazarının rejim güçlerine ait savaş uçakları tarafından bombalandığını belirtti.

Saldırıda 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 20'sinin yaralandığını aktaran Homs, rejim güçlerinin Hama ve Humus kırsalında muhaliflerin kontrolünde bulunan bölgeleri kara ve havadan sürekli bombaladığını kaydetti.

Hama'ya bağlı Akırabat beldesi terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.