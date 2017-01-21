Esed'ten ateşkes açıklaması

Beşşar Esed, Japonya'nın TBS kanalına, 23 Ocak'ta düzenlecek Suriye konulu Astana toplantısı hakkında konuştu.

Toplantı gündemine ilişkin olarak Esed, "Astana görüşmeleri Suriye’nin bütün kesimleri arasında her şeyi görüşmemiz için bir umut olacak. Düşüncem o ki öncelik ateşkesi sağlamak olacak" ifadelerini kullandı.

Esed, Astana'da geçici hükümet kurulmasının gündeme gelmesi halinde tavrının ne olacağının sorulması üzerine, rejim anayasasında geçici hükümet kavramı bulunmadığını kaydetti. Bunun yerine farklı grupları içine alan bir ulusal birlik hükümetinin söz konusu olabileceğini öne süren Esed, böylesi bir hükümetin kurulmasının ardından parlamento seçimlerine gidilebileceğini iddia etti.

Esed, "Ülkede barışın sağlanması için istifa edecek misiniz?" sorusuna, bu konuyu muhaliflerle ya da diğer ülkelerle konuşmayacağı yanıtını verdi.