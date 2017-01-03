Eşek sütünden sabun yaptı

Kayseri'de satışa sunulan eşek sütü sabununun ilgi gördüğü ifade edildi. Sabunun cilde iyi geldiği ve ferahlık verdiği belirtildi.

Eşek sütünün yapılan bazı araştırmalarla sağlık açısından önemli olduğu ve birçok hastalığa da iyi geldiği belirtiliyor. Bu yönde bilimsel araştırmalar devam ederken, eşek sütü katkılı ürünler de piyasada çokça yer almaya başladı. Bu ürünlerden biri de eşek sütü içeriğine sahip olduğu ifade edilen ''Eşşek Sütü Sabunu'. Hatta bazı tarih kitaplarında güzellikler kraliçesi olarak bilinen Kleopatra‘nın güzelliğini eşek sütü ile sağladığını ve eşek sütü ile banyolar yaptığı yönünde ifadelerin yer aldığı vurgulanırken, sabunu satışa sunanlar bu hikaye ile de vatandaşın dikkatini çekmeye çalışıyor.

Kayseri'de Cumhuriyet Mahallesi'nde şifalı bitkiler ve baharat satışı yapan Naci Ilgıner, (55), "değerli süt" olarak bazı çevrelerce gündeme getirilen eşek sütünün, sabun sektörüne de girdiğini ve eşek sütü sabununun da son aylarda ilgi gördüğünü söyledi. Eşek sütü sabununda zengin minerallerin olduğunu ve bu sabunun cildi temizleyip, ferahlık verdiğini belirten Ilgıner, "Özellikle kadınlar bu sabuna ilgi gösteriyor ama erkek müşterilerimiz de var. Çünkü bu sabun cilde parlaklık kazandırıyor, güzelleştiriyor. Makyaj sonrası günlük doğal temizleme yöntemi olarak da kullanılıyor. Saç dökülmesini de azaltıcı özelliklerinin olduğu belirtiliyor." dedi.

Eşşek Sütü Sabunu'nun banyoda da kullanıldığını dile getiren Ilgıner, "Vücuda ferahlık verdiği de yine faydaları arasında. Eşek sütü sabunu banyo yaparken de kullanılabilinir. Çünkü hem cilde hem de saçlara iyi geliyor" diye konuştu. Ilgıner, adet olarak satışa sundukları sabunun fiyatının ise 2,5 TL olduğunu kaydetti.