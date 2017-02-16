Esenyurt Belediyesi'nden zabıtaları silahlandırma kararı

Esenyurt Belediyesi’nin 9 Şubat Perşembe günü yaptığı meclis toplantısından zabıta personelinin silahlandırılması kararı çıktı.

Evrensel'den Eren Ergine’nin haberine göre, aralarında MP5 otomatik silahların da olduğu 20 adet silahın alınmasını öngören madde CHP’lilerin reddetmesine rağmen AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Silah kullanma yetkisi olmayan zabıta personelinin silahlandırılmasına dair meclisten geçen karar CHP ve AK Parti’li üyeler arasında tartışmalara neden oldu. 5933 sayılı belediye kanunundaki zabıta personeline dair yönetmelik ise şöyle:



‘’Belediye zabıta teşkilâtının çalışma usûl ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, alacakları meslek içi eğitim, görevde yükselme, meslekten çıkarılma, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimler, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.’’

CHP'li İren: Zabıta’nın silahlanma yetkisi yoktur

CHP Grup Sözcüsü Yavuz İren grup olarak karara itiraz gerekçelerini anlattı. İren ‘’Öncelikle belediyelerin 5993 sayılı belediyeler kanununa göre zabıtanın silahlanma yetkisi yoktur. Bir diğer itiraz ettiğimiz nokta ise zabıta personeli eğer silah kullanmaya başlarsa sürekli vatandaşlarla yüz yüze olmalarından kaynaklı büyük sıkıntılara yol açabilirler. Çünkü mal canın yongasıdır düşüncesiyle hareket eder bizim insanımız, örneğin seyyar satıcılar, pazarcılar veya herhangi bir işyeri olan şahıs zabıta malına el koymaya kalktığında müdahale edeceklerdir. O sürtüşme esnasında ise zabıta silah çektiğinde birçok insanın ölmesine yaralanmasına neden olacaktır’’ dedi.



“AK Parti grubunun önce sessiz kaldığını daha sonra ise meclis başkan yardımcısının OHAL sürecinde çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle birlikte böyle bir kararın alındığını vurgulaması üzerine meclisten karar geçtiğini” söyleyen İren “Mecliste itiraz ettik, biz böyle KHK görmedik olsa bile buna gerek yok dedik” şeklinde konuştu.



AK Partililerin belediye ve toplumu korumak için böyle bir karar aldıklarını söylemesi üzerine CHP grubunun “Devletin polisi, askeri var bunlardan yararlanalım; eğer o mümkün değilse güvenlik hizmeti veren şirketler var oralardan belediyeye silahlı güvenlik alalım” dediğini belirten İren “Yarın zabıta görevlileri herhangi biri bir kişiyi öldürürse sorumluluğunu kim alacak?” diye sordu.



“Kasım ayında da silah alındı”



Meclise Kasım ayında da benzer bir öneriyle gelindiğini dile getiren İren “İstanbul’un en büyük bütçeli belediyelerinden biri olduğu için; belediyenin paralarını bankaya götürürken sıkıntı yaşanır, veya gasp edilir gerekçesiyle 6 adet silah alınmasını meclise sundular. Biz o zamanda itiraz ettik. Paralar bankaya gönderileceği zaman polis isteyin veya bankanın kendi güvenlik görevlileri var onlar gelip parayı alsınlar diye önerdik ancak kabul edilmedi” şeklinde konuştu.



“Amerika’da herkeste silah var”



“Esenyurt’un geleceğiyle alakalı kaygımız var” diyen İren sözlerine şöyle devam etti: “Çünkü görüyoruz insanlar caddelerde birbirini öldürüyor, polis onca eğitimden geçmesine rağmen eşini öldürebiliyor. ‘Toplum gittikçe geriliyor, dolayısıyla bu gergin ortamda bizler silahlanmayı teşvik etmemeliyiz’ dedik. AK Parti’li başkan yardımcısı bir arkadaş bize itiraz etti ve ‘Amerika’da da herkeste silah var’ diyerek kendilerini savundu.”

Evrensel