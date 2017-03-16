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ESER WEST: İSMİMİ ONLA ANMAYIN

Eser West: İsmimi onla anmayın

Survivor'dan kendi isteğiyle ayrılan Eser West, televizyon programında aşk yaşadığı Cansel'den ayrıldı.

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Kanal D’de geçtiğimiz sezon yayınlanan ‘Kısmetse Olur’ programından tanışıp aşk yaşamayan başlayan Eser West-Cansel Çördük çiftinden hayranlarına kötü haber geldi. İkili, yollarını ayırmaya karar verdi.

“İSMİMİ ONUNLA ANMAYIN”

Eser West, konuyla ilgili İnstagram hesabından bir video paylaştı. West, videoda “Ne onunla ilgili bir fotoğrafta beni etiketleyin ne de bir yorum yapın. Benim ismimi onunla anmayın” ifadelerini kullandı.

Birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını silen ünlü çift, instagram’dan birbirlerini takip etmeyi de bırakmıştı.

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