Eser West: İsmimi onla anmayın

Kanal D’de geçtiğimiz sezon yayınlanan ‘Kısmetse Olur’ programından tanışıp aşk yaşamayan başlayan Eser West-Cansel Çördük çiftinden hayranlarına kötü haber geldi. İkili, yollarını ayırmaya karar verdi.

“İSMİMİ ONUNLA ANMAYIN”

Eser West, konuyla ilgili İnstagram hesabından bir video paylaştı. West, videoda “Ne onunla ilgili bir fotoğrafta beni etiketleyin ne de bir yorum yapın. Benim ismimi onunla anmayın” ifadelerini kullandı.

Birlikte çekilmiş tüm fotoğraflarını silen ünlü çift, instagram’dan birbirlerini takip etmeyi de bırakmıştı.