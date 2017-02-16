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ESER WEST'LE İLGİLİ ŞOK ÇIKIŞ !

Eser West'le ilgili şok çıkış !

Survivor'un eski yarışmacılarından Hakan Hatipoğlu, Eser West'in şampiyon olamayacağını iddia etti.

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Hakan Hatipoğlu, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programında, Eser West ile Serhat Akın arasındaki tartışmayı değerlendirdi.

"Bu MU DUYGUSAL ADAMIN HALLERİ?"

Survivor'ın eski yarışmacısı, "Sedat düşünce, Eser 'İşte böyle olur' diyor. Biz Eser'e 'duygusal' dedik. Bu mu duygusal adamın halleri? Furkan 'Ne kadar vicdansız bir adamsın?' cevabını veriyor. Haklı mı, sonuna kadar haklı. Yere düştüğümde benimle dalga geçen adama 'Ne kadar vicdansız' demeye 80 milyon hakkı var. Serhat Akın'ın hatası küfür etmesi ve parmak sallaması. Eser'in yüzünden Serhat da bir anda alevleniyor. Ayağından sakat zaten, sakin olman lazım. Sakatlığı nüksediyor. Anıl, takım arkadaşını 'Sakin ol' diye uyarıyor. Eser ise 'Beter olsun' diyor. Bu çok yanlış bir şey" ifadelerini kullandı.

"BU HATA SURVIVOR'I KAYBETTİRECEK"

"Survivor'da bunlar oluyor" şeklindeki yorumun ardından Hakan Hatipoğlu, "Bunlar toplumdaki ahlaki değerleri sorgulamamızı gereken hatalar. Bu hata, Eser'in önüne finale kafar çok kez çıkacak. Bence bu hata Eser'e Survivior'ı kaybettirecek. Zaten bunu yapan biri daha neler yapar? Eser West'i çok konuşacağız, ama Survivor şampiyonluğu anlamında kesinlikle ve kesinlikle bitmiştir. Eser West şu tavırla kesinlikle şampiyon olamaz" şeklinde konuştu.

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