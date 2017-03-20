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ESER WEST'TEN ADEM KILIÇÇI İTİRAFI

Eser West'ten Adem Kılıççı itirafı

Survivor 2017'de kendi isteğiyle ayrılan Eser West ilginç bir itirafta bulundu.

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'Survivor 2017'ye kendi isteğiyle veda eden Eser West, ünlüler takımından hangi yarışmacıya sempati duyduğunu açıkladı. Eser West Adem Kılıççı itirafı geldi. İşte Eser West'in Adem Kılıççı için söyledikleri...

'Survivor 2017'nin renkli isimlerinden Eser West, ünlüler takımından hangi yarışmacıya sempati duyduğunu açıkladı.
 
Açlığa dayanamadığı gerekçesiyle Survivor adasına veda eden Eser West, TV8'de ekranlara gelen 'Survivor Panorama' programına konuk oldu.
 
 Ünlüler takımında hangi yarışmacıya sempati duyduğu sorulan Eser West, "Adem'le (Kılıççı) daha önce hiç muhabbetim olmamıştı. Üçüncü oyunumuza çıkarken 'Kazasız belasız inşallah. Başarılar' dedim. 'Sağol kardeşim' karşılığını verdi. Ona 'Seni seviyorum, sempati duyuyorum' dedim. 'Eyvallah sen de iyisin' diye cevapladı" ifadelerini kullandı.

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