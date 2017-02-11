Eşi Fatih Portakal'a rakip oldu

Armağan Portakal eşi Fatih Portakal'ı taklit ederek haber sunmaya çalıştı, ortaya komik görüntüler çıktı. Bu anlar Fatih Portakal adına açılan Instagram hesabından paylaşıldı.
FATİH PORTAKAL: BİZ BURALARA KOLAY GELMEDİK
Armağan Portakal, eşini taklit edince Fatih Portakal, "hayır o benim programım, rol çalmaya çalışan bir arkadaş var burda o arkadaşa da kaptırmayız, zor geldik biz buralara" diyerek herkesi güldürdü.
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