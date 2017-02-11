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EŞİ FATİH PORTAKAL'A RAKİP OLDU

Eşi Fatih Portakal'a rakip oldu

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın eşi Armağan Portakal sunuculuğa soyundu.

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Armağan Portakal eşi Fatih Portakal'ı taklit ederek haber sunmaya çalıştı, ortaya komik görüntüler çıktı. Bu anlar Fatih Portakal adına açılan Instagram hesabından paylaşıldı.
 
FATİH PORTAKAL: BİZ BURALARA KOLAY GELMEDİK
 
Armağan Portakal, eşini taklit edince Fatih Portakal, "hayır o benim programım, rol çalmaya çalışan bir arkadaş var burda o arkadaşa da kaptırmayız, zor geldik biz buralara" diyerek herkesi güldürdü.
 

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