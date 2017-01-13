EŞİ VE ÇOCUĞUNU SİLAHLA REHİN ALDI

Eşi ve çocuğunu silahla rehin aldı

İzmir'de bir kişi eşini ve çocuğunu silahla rehin aldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İzmir'in Buca ilçesinde evinin penceresinden çevreye  pompalı tüfekle ateş açan, eşi ve çocuğunu rehin aldığı belirtilen kişinin ikna  edilmesi için polis ekipleri çalışma yürütüyor.

Alınan bilgiye göre Akıncılar Mahallesi'nde oturan ve ismi henüz  belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle balkon penceresinden dışarıya ateş açtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı araç ve yaya trafiğine  kapattı. Polis araçlarından anonsla vatandaşlardan pencerelerden uzak durmaları,  sokağa çıkmamaları istendi.

Saldırgan bu sırada binanın altında bekleyen polis ekiplerine de ateş  açtı.

Bölgeye ambulans ve itfaiyenin yanı sıra Özel Harekat Şube Müdürlüğü  ekipleri sevk edildi.

Zanlıyı ikna etmek için polisin yaklaşık 4 saattir yürüttüğü çalışma  devam ederken İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da olay yerine geldi.

AA
598
CHP'den erken seçim çıkışıCHP'den erken seçim çıkışı
Büyük dram ! Eşi ve kızlarını kaybeden baba konuştuBüyük dram ! Eşi ve kızlarını kaybeden baba konuştu
12 yaşındaki kızla zorla ilişkiye girdiler12 yaşındaki kızla zorla ilişkiye girdiler
Meclis'teki kürsü mikrofonu kaybolduMeclis'teki kürsü mikrofonu kayboldu
Diriliş Ertuğrul'a sürpriz isimDiriliş Ertuğrul'a sürpriz isim
Digitürk tüm maçları ücretsiz yaptıDigitürk tüm maçları ücretsiz yaptı
ABD suvanma bakanı adayı: 2. Dünya Savaşı'ndan beri...ABD suvanma bakanı adayı: 2. Dünya Savaşı'ndan beri...
Akit TV'ye Kılıçdaroğlu cezasıAkit TV'ye Kılıçdaroğlu cezası
Sibel Can tam 200 kilo verdiSibel Can tam 200 kilo verdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS