''Eşimle ilişkisi vardı'' deyip bıçakladı

Adana'da bir kişiyi bıçakladıktan sonra yakalanan zanlının, "Eşimle ilişkisi vardı o yüzden bıçakladım, namusumu temizledim" dediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 20 Mart günü Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Can K. (30), eşi Derya'nın (30) Yücel Ö. (55) ile ilişki yaşadığını öğrendi. Can K. eşi ile konuşup Yücel Ö.'nün nerede oturduğunu sordu. Ancak eşi Yücel Ö.'nün nerede yaşadığını söylemedi. Bunun üzerine Can K. eşini darp etti. Ancak buna rağmen Derya K., Yücel Ö. ile ilişkisi olduğunu inkar edip adresini vermedi. Can K. bunun üzerine Derya K.'yi darp edip iple bağladı ve daha sonra evden çıkarak eşinin arkadaşı Kibar K.'yi (27) buldu. Can K., kadına durumu anlatıp Yücel Ö.'nün adresini sordu. Yücel Ö. ile ilişkisi olduğu ileri sürülen Kibar K. de Can K.'den korkup Yücel Ö.'nün adresini söyleyip onu eve kadar götürdü. Can K. eve girip Yücel Ö.'yü bıçakladıktan sonra evden ayrıldı.

Genç kadın ipi çözüp pompalı tüfeği de alıp kaçtı

Can K. tekrar evine gelerek iple bağladığı eşini öldürmek istedi. Ancak genç kadın ipi çözüp evdeki pompalı tüfeği de alarak kaçtığı için Can K. onu bulamadı. Can K. bunun üzerine evden kaçtı. Bu sırada çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Yücel Ö.'yü hastaneye kaldırdı. 7 yerinden bıçaklanan Yücel Ö. hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Yücel Ö. ölüm tehlikesini atlattıktan sonra polise verdiği ifadede Can K.'nin evine gelip kendisini bıçaklayarak 500 lirasını gasp ettiğini ileri sürdü. Polis olaydan sonra geniş çaplı araştırma başlattı. Polis önce Can K.'nin eşi Derya K.'yi buldu. Derya K.'nin, eşinin kendisinin Yücel Ö. ile ilişkisi olduğunu ileri sürüp kendini darp edip bağladığını, daha sonra da arkadaşı Kibar K.'yi bulup Yücel Ö.'nün adresini öğrenerek onu bıçakladığını, bu sırada kendisinin elini ayağını çözüp evden kaçtığını belirterek, "Eşim yanlış düşünüyor ben Yücel Ö.'yü tanırım ama ilişkim yok" dediği öğrenildi.

Polis, Derya K.'yi ifadesinin ardından serbest bıraktı. Daha sonra da Can K.'ye Yücel Ö.'nün adresini veren Kibar K.'yi yakaladı. Adliyeye sevk edilen Kibar K., "Derya ve Yücel benim arkadaşımdı. Can K.'ye sadece evini gösterdim. Olayla ilgim yok" diyerek kendini savundu. Mahkemeye çıkartılan kadın tutuklandı.

"Namusumu temizledim"

Polis bir süre sonra Belediyeevleri Mahallesi'ne yaptığı baskında Can K.'yi yakaladı. Zanlı, emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlının sorgusunda, eşinin Yücel Ö. ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini, bunu öğrenince çılgına döndüğünü, eşine Yücel Ö.'nün adresini sorduğunu ancak vermediğini, arkadaşı Kibar K.'den öğrenerek evine gittiğini, daha sonra da bıçakladığını ancak gasp yapmadığını, namusunu temizlediğini söylediği öğrenildi.

Zanlı, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.