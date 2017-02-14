  • Hollanda kaçak askerlere kucak açtı
  • İstanbul'da başörtülü genç kıza çirkin saldırı
  • Genç kızların dayak görüntüleri şoke etti !
  • İstanbul'da alarm ! 16 Şubat'a kadar bazı yollar kapatılacak
  • İstanbul'da seks oyuncağıyla tecavüz dehşeti

EŞİNE YAKALANAN ÇAPKIN KOCADAN DEV FİRMAYA DAVA

Eşine yakalanan çapkın kocadan dev firmaya dava

Fransa'da karısının boşadığı bir işadamı faturayı teknoloji devine kesti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Olay, Fransız Rivierası olarak bilinen ünlü Cote d'Azur bölgesinde gerçekleşti. Le Figaro gazetesinin haberine göre ismi açıklanmayan bir işadamı ulaşım hizmeti almak için eşinin iPhone marka telefonundan Uber uygulamasını kullandı.

Kendi hesabı üzerinden Uber uygulamasını kullanan işadamı, daha sonra uygulamadan çıkış yaparak hayatına devam etti. Fakat iddiaya göre teknik bir hata nedeniyle, çıkış yapıldığı halde uygulamaya ait bildirimler eşinin telefonuna gelmeye devam etti.

Kocasından şüphelenmekte olan kadın, Uber bildirimlerini takip etti ve eşinin taksi çağırdığı zamanlar, geldiği/gittiği yerler, çalıştığı şoförler vb. pekçok sipariş detayını öğrenebildi.

Kocasının yalanlarını birbir yakalayan kadın, eşine boşanma davası açtı ve kazandı.

Fransız işadamı ise mağdur olduğu gerekçesiyle, uygulamanın sahibi olan Amerikalı teknoloji devi Uber şirketinden resmen tazminat talebinde bulundu.

İlk celsesi gelecek ay görülecek davada, mağdur olduğunu iddia eden koca, teknoloji devinden en az 45 milyon Euro tutarında tazminat istiyor.

Olayı inceleyen teknoloji uzmanları, uygulamadaki bu hatanın sadece 15 Aralık'ta gelen güncellemeden önceki iPhone sürümlerinde olduğunu belirtiyor.

Uber ise "kişisel davalarda, hele de sözkonusu boşanan bir çiftse, aleni bir açıklama yapılmaz." şeklinde duyuru yaptı.

Ayda 40 milyon civarı aktif kullanıcısı olan ve değeri 60 milyar dolar'dan fazla olduğu tahmin edilen Uber, daha önce de çeşitli spekülasyonlarla anılmıştı. 

Habertürk
326
-
Kim Kardashian'ın kıyafeti olay olduKim Kardashian'ın kıyafeti olay oldu
Bankadan faizsiz para müjdesiBankadan faizsiz para müjdesi
Eski Bakan ve müsteşar Ömer Dinçer'den ağır eleştirlerEski Bakan ve müsteşar Ömer Dinçer'den ağır eleştirler
İrfan Değirmenci'den yeni açıklamaİrfan Değirmenci'den yeni açıklama
FETÖ'nün ''3-5 kuruşluk'' hain hesabı ortaya çıktıFETÖ'nün ''3-5 kuruşluk'' hain hesabı ortaya çıktı
Değirmenci'nin gönderildi, şimdi gözler Ahmet Hakan'daDeğirmenci'nin gönderildi, şimdi gözler Ahmet Hakan'da
Seda Sayan bir mekanı daha kapattırıyorSeda Sayan bir mekanı daha kapattırıyor
AK Parti'de ''hayır'' istifaları; CHP'ye katıldılarAK Parti'de ''hayır'' istifaları; CHP'ye katıldılar
''MHP tabanı kararını verdi''''MHP tabanı kararını verdi''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS