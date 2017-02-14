Eşine yakalanan çapkın kocadan dev firmaya dava

Olay, Fransız Rivierası olarak bilinen ünlü Cote d'Azur bölgesinde gerçekleşti. Le Figaro gazetesinin haberine göre ismi açıklanmayan bir işadamı ulaşım hizmeti almak için eşinin iPhone marka telefonundan Uber uygulamasını kullandı.

Kendi hesabı üzerinden Uber uygulamasını kullanan işadamı, daha sonra uygulamadan çıkış yaparak hayatına devam etti. Fakat iddiaya göre teknik bir hata nedeniyle, çıkış yapıldığı halde uygulamaya ait bildirimler eşinin telefonuna gelmeye devam etti.

Kocasından şüphelenmekte olan kadın, Uber bildirimlerini takip etti ve eşinin taksi çağırdığı zamanlar, geldiği/gittiği yerler, çalıştığı şoförler vb. pekçok sipariş detayını öğrenebildi.

Kocasının yalanlarını birbir yakalayan kadın, eşine boşanma davası açtı ve kazandı.

Fransız işadamı ise mağdur olduğu gerekçesiyle, uygulamanın sahibi olan Amerikalı teknoloji devi Uber şirketinden resmen tazminat talebinde bulundu.

İlk celsesi gelecek ay görülecek davada, mağdur olduğunu iddia eden koca, teknoloji devinden en az 45 milyon Euro tutarında tazminat istiyor.

Olayı inceleyen teknoloji uzmanları, uygulamadaki bu hatanın sadece 15 Aralık'ta gelen güncellemeden önceki iPhone sürümlerinde olduğunu belirtiyor.

Uber ise "kişisel davalarda, hele de sözkonusu boşanan bir çiftse, aleni bir açıklama yapılmaz." şeklinde duyuru yaptı.

Ayda 40 milyon civarı aktif kullanıcısı olan ve değeri 60 milyar dolar'dan fazla olduğu tahmin edilen Uber, daha önce de çeşitli spekülasyonlarla anılmıştı.