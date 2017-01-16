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EŞİNİ BAŞKA ADAMLA YAKALAYINCA...

Eşini başka adamla yakalayınca...

İzmir'de eşini başka bir adamla yakalayan koca dehşet saçtı.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde, eşini başka bir erkekle evde yakalayan koca silahıyla önce eşini, sonra da ilişkisi olduğu iddia edilen adamı öldürüp ardından da intihar etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Aliağa ilçesi Kurtuluş Mahallesi 318/1 Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, esnaf olan Mustafa Ş. (38) evinden sabah çıktıktan bir müddet sonra tekrar evine geldi. Mustafa Ş., kapıyı açtıktan sonra eşi Miray Ş. (36) ile ilişkisi olduğu iddia edilen Selahattin D.'yi (38) aynı evde yakaladı. Bunu gören Mustafa Ş., önce eşine ardından da Selahattin D.'ye kurşun yağdırırken, daha sonra aynı silahla intihar girişimde bulundu. Silah sesleri üzerine komşular hemen durumu polise bildirdi.

Eve gelen ekipler, üç kişinin kanlar içerisinde yattığını tespit ederken, polisler Selahattin D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralanan Miray Ş.'yi Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı. Miray Ş., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastaneye kaldırılan ve ağır yaralı olan Mustafa Ş. de Ege Üniversitesine sevk edilmesinden bir müddet sonra yolda hayatını kaybetti.

Cesetler, Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından Aliağa Devlet Hastanesine götürüldü. Öte yandan, Mustafa Ş. ile Miray Ş.'nin daha önce de boşanma aşamasına geldiği, sonra ise tekrar barıştığı iddia edildi.

İHA
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