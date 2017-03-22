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EŞİNİ ‘DIRDIR EDİYOR’ DİYE BU HALE GETİRDİ

Eşini ‘dırdır ediyor’ diye bu hale getirdi

Antalya'da 31 yaşındaki bir kişi 28 yaşındaki eşini "dırdır ediyor" diye dövdü.

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Antalya'da 31 yaşındaki Mahmut A., eşi 28 yaşındaki Semra A.'nu sürekli konuşup, "dırdır ediyor" diye dövdü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Döşemealtı İlçesi'nde meydana geldi. İki çocuk babası Mahmut A. ile çok konuşmasından rahatsız olduğu eşi Semra A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavga sonunda eşini döven Mahmut A., daha sonra evden dışarı çıkardı. Semra A., ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahalesi yapılan Semra A.'nun başında darbe izleri, boğazında 1 santim derinliğinde cam kesisi bulunduğu ifade edildi.

Olay sonrası kendini eve kilitleyen Mahmut A. polisin ikna etmesi sonucu teslim oldu. Mahmut A.'nun ifadesinde, "Sürekli konuşup dırdır ediyor diye dövdüm" dediği ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mahmut A., polis merkezine götürüldü.

DHA
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