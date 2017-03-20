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EŞİNİ SEDYEDE GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Eşini sedyede görünce sinir krizi geçirdi

Karaman'da hastanede temizlikçi olan kadın, sedyedeki kişinin kocası olduğunu görünce sinir krizi geçirdi.

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Karaman'da inşaat işçisi 53 yaşındaki Hüseyin Gökçe, çalıştığı inşaatın 4'üncü katından toprak zemine düştü. Ağır yaralan Gökçe, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Selda Gökçe, eşini sedye üzerinde kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi. Hüseyin Gökçe, acil serviste doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Eşini sedyede görünce sinir krizi geçirdi

Olay, bugün saat 09.50 sıralarında Hacı Celal Mahallesi 540'ıncı sokakta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Hüseyin Gökçe, 4 katlı inşaatın son katında çalıştığı sırada dengesini kaybedip toprak zemine düştü. Ağır yaralanan Gökçe, arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökçe, ambulanstan indirilip, acil serviste alındığı sırada hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan Selda Gökçe de sağlık görevlilerine yardım etmek istedi. Ancak sedyede kanlar içindeki yaralının eşi olduğunu fark edince şoke oldu. Daha sonra sinir krizi geçiren Selda Gökçe, mesai arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalıştırıldı. Hüseyin Gökçe ise doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Selda Gökçe, acı haberle bir kez daha yıkıldı.

Eşini sedyede görünce sinir krizi geçirdi

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
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