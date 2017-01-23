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EŞİNİN İNTİHAR ETTİĞİNİ SİREN SESİNİ DUYUNCA ÖĞRENDİ

Eşinin intihar ettiğini siren sesini duyunca öğrendi

Adana'da bunalıma giren adam intihar etti. İntihar eden adamın eşi siren seslerini duyunca dışarı çıktı ve eşinin çatıdan atladığını öğrendi.

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Adana'da maddi sıkıntıları yüzünden bunalıma giren 58 yaşındaki Ali İhsan Gözübatık, oturdukları 8 katlı apartmanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi. Ambulansın siren sesini duyan B.G., merak edip dışarıya çıkınca eşinin cansız bedenini görünce şoka girdi.

Merkez Çukurova İlçesi'nin Mahfesığmaz mahallesinde oturan Ali İhsan Gözübatık, sabah saatlerinde oturdukları apartmanın çatısına çıktı. Ekonomik sıkıntı çektiği ileri sürülen Ali İhsan Gözübatık, kendini boşluğa bıraktı. Gözübatık'ın düştüğünü gören yan taraftaki inşaat çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği Gözübatık'ın öldüğü belirlendi. Bu sırada ambulansın siren sesini duyan eşi B.G., "Ne oluyor" diye merak edip dışarıya çıkınca eşinin cansız bedenini gördü. Şoka giren kadın "Borçları vardı, bunalıma girmişti" dedi.

Ali İhsan Gözübatık'ın cenazesi, yapılan çalışmanın ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA
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