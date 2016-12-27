YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ESKİ ADALET BAKANI SEYFİ OKTAY BERAAT ETTİ

Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay beraat etti

Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada tahliye kararı çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın, "Ergenekon sanıklarını tahliye etme amacıyla yargıyı etkileme" iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm sanıkların beraatine karar verdi.

DHA
150
İstanbul'da Reikili tedavi rezaletiİstanbul'da Reikili tedavi rezaleti
Araçtaki gizli bölme polisi şaşırttıAraçtaki gizli bölme polisi şaşırttı
"Silah sıkmayın" diyen kadını öldürdüler"Silah sıkmayın" diyen kadını öldürdüler
Netanyahu'nun yeni korkusu !Netanyahu'nun yeni korkusu !
Dilara Gönder evlendiDilara Gönder evlendi
Burhan Kuzu son anketi açıkladıBurhan Kuzu son anketi açıkladı
Fenerbahçe'den Ben Arfa bombasıFenerbahçe'den Ben Arfa bombası
MHP'de ''Hayırcılar'' artıyor !MHP'de ''Hayırcılar'' artıyor !
''AK Parti içinde FETÖ’ye bulaşmayan tek kişi benim''''AK Parti içinde FETÖ’ye bulaşmayan tek kişi benim''
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS