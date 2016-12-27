Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay beraat etti

Eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın, "Ergenekon sanıklarını tahliye etme amacıyla yargıyı etkileme" iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm sanıkların beraatine karar verdi.
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