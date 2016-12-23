SON DAKİKA118 YOLCU TAŞIYAN UÇAK KAÇIRILDI !

ESKİ BAŞBAKANLIK ÇALIŞAN 13 FETÖ'CÜ HAKKINDA İDDİANAME

Eski Başbakanlık çalışan 13 FETÖ'cü hakkında iddianame

Başbakanlık'ta çalışırken FETÖ'den dolayı gözaltına alınan 13 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne mensup oldukları iddiasıyla Başbakanlık Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, aralarında kapatılan Fatih Üniversitesinin Rektörü Şerif Ali Tekalan'ın oğlunun da bulunduğu 12'si tutuklu 13 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

AA
305
Putin'den korkutan açıklama !Putin'den korkutan açıklama !
İlk Türk, Müslüman ve kadın başbakan olacakİlk Türk, Müslüman ve kadın başbakan olacak
Fatih Portakal'dan Avrasya Tüneli yorumuFatih Portakal'dan Avrasya Tüneli yorumu
FETÖ'den tutuklu Binbaşı'ndan olay sözlerFETÖ'den tutuklu Binbaşı'ndan olay sözler
Erdoğan bu kez Sevr uyarısı yaptıErdoğan bu kez Sevr uyarısı yaptı
Rusya'dan "Karlov" açıklamasıRusya'dan "Karlov" açıklaması
Adana'da korkunç olay ! Beraat ettiAdana'da korkunç olay ! Beraat etti
"Polislere acıyacak değiliz" demişti... Görevden alındı"Polislere acıyacak değiliz" demişti... Görevden alındı
Yakalanan oğlu için polise gözyaşı döktüYakalanan oğlu için polise gözyaşı döktü
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS