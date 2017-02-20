  • Türkiye'nin takip ettiği davada şok ifadeler: "Ben darbe yaptım"
  • HSYK 227 hakim ve savcıyı ihraç etti
  • ''Erdoğan'a suikast timi'' hakim karşısında
  • İran'dan Türkiye'ye sert tepki
  • MHP gecesindeki Erdoğan posteri olay oldu
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ESKİ BTK ÇALIŞANI 10 KİŞİ GÖZALTINDA

Eski BTK çalışanı 10 kişi gözaltında

FETÖ soruşturmasında 15 eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu çalışanından 10'u gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 15 eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanından 10'u, Ankara Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA muhabirinin Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara başta olmak üzere, İzmir, Aydın, Bitlis, Malatya ve Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda görevden uzaklaştırılan ya da görevden alındığı belirtilen eski BTK çalışanından 10'unu, gözaltına aldı.

Evlerinde arama yapıldığı öğrenilen şüphelilerin, örgüt içi haberleşme sistemi "ByLock" programını kullandıkları belirlendi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, diğer illerde gözaltına alınanların da Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.

AA
407
-
Canlı yayında büyük şok ! Gelin dolandırıcı çıktıCanlı yayında büyük şok ! Gelin dolandırıcı çıktı
200'den fazla kadına tecavüz eden caniden iğrenç sözler200'den fazla kadına tecavüz eden caniden iğrenç sözler
Tek parti iktidarlarının işsizlik rekoruTek parti iktidarlarının işsizlik rekoru
208 milyon adet 1 kuruş nerede ?208 milyon adet 1 kuruş nerede ?
''FETÖ, FETÖ'cü diye ihbar ediyor''''FETÖ, FETÖ'cü diye ihbar ediyor''
Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü, 14 yaralı !Yolcu otobüsleri çarpıştı: 8 ölü, 14 yaralı !
AK Parti'den kritik ülkücü hamlesiAK Parti'den kritik ülkücü hamlesi
Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandıMüjdat Gezen Sanat Merkezi kundaklandı
''Şikayetçi olmuyorsanız siz şike yaptınız''''Şikayetçi olmuyorsanız siz şike yaptınız''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS