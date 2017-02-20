Eski BTK çalışanı 10 kişi gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 15 eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanından 10'u, Ankara Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AA muhabirinin Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara başta olmak üzere, İzmir, Aydın, Bitlis, Malatya ve Mardin'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda görevden uzaklaştırılan ya da görevden alındığı belirtilen eski BTK çalışanından 10'unu, gözaltına aldı.

Evlerinde arama yapıldığı öğrenilen şüphelilerin, örgüt içi haberleşme sistemi "ByLock" programını kullandıkları belirlendi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilirken, diğer illerde gözaltına alınanların da Ankara'ya gönderileceği öğrenildi.