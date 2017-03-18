Eski CHP'li vekilden CHP hakkında şok sözler

KRT'de Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP eski Milletvekili Faik Tunay, FETÖ'cü olduğu yönündeki suçlamalarla ilgili soruları yanıtladı: "Bank Asya'ya el konulmuş, CHP'den bugün solcu diye geçinen milletvekilleri, isimleri var, Bank Asya'ya para yatırma yarışına girmişler."

Ciddi bir hukuk bürosu ile çalıştığını söyleyen Faik Tunay, kendisine hakaret edenler hakkında gereken işlemlerin yapılacağını belirtti.

Başkanlık sistemine verdiği destekten sonra “derin ulusalcı” ve “din düşmanı” bir ekibin kendisini hedef aldığını belirten Faik Tunay, Çağlar Cilara'nın sorularına kızdı ve FETÖ'cü olduğu şeklindeki suçlamaları şöyle yanıtladı:

FETÖ'CÜ SUÇLAMALARINA CANLI YAYINDA YANIT VERDİ

"Faik Tunay FETÖ'nün CHP'ye soktuğu milletvekili ise Faik Tunay 2015 Haziran seçimlerinde neden listede yer almadı. Faik Tunay FETÖ elebaşının yetiştirdiği prens ise Faik Tunay 1 Kasım seçimlerinde neden CHP'de listelerde yer almadı. Bunları çıkaranlar derinlerde yer alan ulusalcı takımı. Bunlar benden CHP'de hiç hazzetmedi."