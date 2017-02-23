Eski CIA ajanından çarpıcı iddia: Gülen fırsat kolluyor

Saddam Hüseyin'i sorgulayan ajan olarak tanınan John Nixon, FETÖ elebaşı ile ilgili bomba bir iddiayı paylaştı. Nixon, Gülen'in 1979 İran devriminden sonra İran'a dönen ruhani liderleri Humeyni gibi dönmek için fırsat kolladığını söyledi.

"TÜRKİYE REJİMİNE TEHDİT"

Eski CIA çalışanı John Nıxon, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'i sorgulayan CIA Başkanı olarak bütün dünyada tanındı. Nixon, bu sorgulamayı yıllar sonra "Debriefing the President" adıyla kitaplaştırdı. Nixon, Amerika'nın Sesi'ne verdiği demeçte Fethulahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı. Nixon, "Gülen'in Amerika da tanımadığını ancak Türkiye'de Gülen'in rejime tehdit olarak görüldüğünün de bilincinde olduğunu biliyorlar. Gülen hala Humeyni gibi dönme planları yapıyor" dedi.

"GÜLEN HUMEYNİ GİBİ FIRSAT KOLLUYOR"

2003 yılında ABD'nin işgal ettiği Irak'ta devrik lider Saddam Hüseyin'i sorgulayan eski CIA çalışanı John Nixon, Amerika'nın Sesi'ne, Fetullahçı Terör örgütü lideri Gülen'in amacının 1979 İrandevriminden sonra İran'a dönen ruhani liderleri Humeyni gibi dönmek için fırsat kolladığını söyledi. Nixon, ayrıca Amerika'nın Türkiye gibi müttefik bir ülkede darbe girişimlerini desteklemeyeceğini ve sokaktaki Amerikalıların Gülen'i tanımadığını ifade etti. Ve aynı zamanda Türkiye'de Gülen'in rejime tehdit olarak görüldüğünün de bilincinde olduğunu söyledi.