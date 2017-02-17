Eski CIA'liden FETÖ'ye sert eleştiri

Washington’daki Georgetown Üniversitesi’nde “Türkiye’de Rejim Değişikliği: Türk Tipi Başkanlık Sistemi” konulu bir panel düzenlendi. Üniversitenin Türk Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen panelde konuşan eski Woodrow Wilson Merkezi Ortadoğu Programı Direktörü, Cemaat'e yakınlığıyla bilinen eski CIA uzmanı Henri Barkey, "Gülen 2013 yılındaki yolsuzluk iddialarını ortaya atmakla bir hata yaptı ve bu da Erdoğan’a Gülen’i köşeye sıkıştırma şansı tanıdı" dedi. Barkey, 15 Temmuz gecesi İstanbul'da füzenlenen toplantıda olmasıyla da tartışmaların odağında olmuştu.

Amerika'nın Sesi'nin aktardığı toplantı notlarına göre Henri Barkey başkanlık sistemine uzanan yolda özellikle 2007 yılının çok önemli bir kırılma noktası olduğunu söyledi. Barkey’e göre 2007 yılı ordunun Türkiye’de ciddi anlamda gücünü yitirdiği bir yıl oldu. Barkey “2007’de ordunun da yolundan çekilmesinden sonra Türkiye’de zaten seçimleri kazanmayı arzulamayan bir muhalefet olduğu için Tayyip Erdoğan’ın karşısında sadece Fettullah Gülen kaldı. Erdoğan’ın iktidarının ilk yıllarında bu ikili son derece uyumlu çalıştı ama bu ikilinin birgün karşı karşıya gelmesi son derece doğal ve beklenen bir durumdu. Gülen 2013 yılındaki yolsuzluk iddialarını ortaya atmakla bir hata yaptı ve bu da Erdoğan’a Gülen’i köşeye sıkıştırma şansı tanıdı. Ama bunun Erdoğan’ın uzun süredir planladığı birşey olduğunu da düşünebilirsiniz çünkü Erdoğan kariyeri boyunca hep bir sonraki adımını planlamış biridir” diye konuştu. Barkey ayrıca Erdoğan’ın sürekli olarak kendisini Atatürk ile kıyasladığını da öne sürdü.

Getirilmek istenen başkanlık sistemine değinen Barkey bu sistemle Erdoğan’ın en az 2032 yılına kadar ya da daha uzun bir süre iktidarda kalabileceğini iddia etti. Barkey bu şekilde Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak Atatürk’ten daha uzun süre ülkeyi yönetme şansı elde edeceğini belirtti.

Barkey “Anayasa, başkanın iki dönem seçilebileceğini söylüyor. Erdoğan’ın şu anki görev yaptığı süre değerlendirme dışında tutuluyor. Hal böyle olunca Erdoğan, referandumu kazanması halinde, 2029’a kadar görevde kalabiliyor. Ancak eğer parlamento 2029 yılından bir yıl önce erken seçime gitme kararı alırsa o durumda ikinci dönemi sayılmıyor ve yeniden aday olup seçilebiliyor. Bu durumda da sağlığı da elverirse Erdoğan tekrar aday olup 2032 yılına kadar ya da daha da uzun bir süre başkan olarak kalabilecek” dedi.

VOA