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ESKİ CUMHURBAŞKANLIĞI YAVERİ TUTUKLANDI

Eski Cumhurbaşkanlığı yaveri tutuklandı

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban tutuklandı.

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında  gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan eski Cumhurbaşkanlığı Başyaveri  Kurmay Albay Bekir Furkan Özdaban, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Özdaban, FETÖ soruşturması kapsamında 7 albayla birlikte 16 Ocak'ta  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde jandarma tarafından gözaltına alınmış ve  Ankara'ya getirilmişti.

Hakimlikçe sorgulanan Özdaban ve beraberindekiler, yurt dışına çıkış  yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdaban'ın adli kontrol şartıyla  serbest bırakılmasına itiraz etmişti.

İtiraz üzerine gözaltına alınarak Ankara Adliyesi'ne getirilen  Özdaban, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince sorgulandı.

Özdaban'ın tutuklanmasına karar verildi.

Özdaban, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde başyaverlik  görevinde bulunurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kısa süre  başyaverliğini yapmıştı.

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