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ESKİ DANIŞTAY HAKİMİ SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Eski Danıştay hakimi sahte kimlikle yakalandı

HSYK'nın ihraç ettiği ve FETÖ soruşturmasında aranan eski Danıştay Hakimi F.E. sahte kimlikle yakalandı.

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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)'nın 26 Ağustos 2016'da meslekten ihraç ettiği ve FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski Danıştay Hakimi F.E. Yenişehir Mahallesi'nde bir siteden çıktığı sırada gözaltına alındı.

SAHTE KİMLİK

Aldıkları ihbarı değerlendiren polis ekipleri bir site ve çevresinde çalışma yaptıkları sırada, eski Danıştay Hakimi F.E.'yi gözaltına aldı. 46 yaşındaki eski hakimin üst aramasında H.E. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Polis cep telefonuna da incelenmek üzere el koydu.

YURDIŞINA KAÇIŞ HAZIRLIĞI MI ?

'Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından aranması olduğu belirtilen F.E Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüdü. Polis yetkilileri sahte kimlikle gözaltına alınan F.E.'nin yurtdışına kaçma hazırlığında olduğunun değerlendirildiğini bildirdi.

DHA
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