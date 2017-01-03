Eski DEAŞ militanından şok Türkiye açıklaması

İngiltere merkezli Independent gazetesine konuşan ve eski bir DEAŞ militanı olduğu belirtilen kişi, 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını 'IŞİD'in Türkiye'ye savaş ilanı' olarak niteledi

Independent'ın savunma editörü Kim Sengupta imzasını taşıyan haberde, kısa süre önce Kuzey Suriye'deyken konuşulan ve 'eski bir DEAŞ militanı' olarak tanımlanan kişinin anlattıkları aktarılıyor.

İsmi Ebu Mutassim olarak verilen eski DEAŞ militanı, örgütün Türkiye'yi nasıl gördüğünü anlatırken, "Liderleri sırtını İslam'a dönmüş, Müslüman bir ülke olarak görüyorlar. Amerikalılarla ve Ruslarla işbirliği yapan bir ülke olarak kabul ediyorlar" diyor.



Aynı eski militan, "DEAŞ tarafından olabilecek en kötü düşman olarak görülüyorlar. DEAŞ Türkiye'ye savaş açtı" diyor.

'DEAŞ, Irak ve Suriye dışında saldırıları teşvik ediyor'

Reina saldırısını DEAŞ üstlenmiş ve örgütün açıklamasında Türkiye 'Hıristiyanların koruyucusu' olarak tanımlanmıştı. Açıklamada aynı zamanda 'Türkiye'nin askeri operasyonları devam ettikçe saldırıların da süreceği' ifadeleri yer almıştı.



Independent haberinde, Irak'ta Musul çevresinde, Suriye'de ise Rakka etrafında baskı altına giren DEAŞ'ın Suriye ve Irak dışında saldırıları teşvik etmeye başladığı aktarılıyor.



"Son aylarda Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan çok sayıda militan yakalandı. Aynı zamanda Türk güvenlik güçleri, DEAŞ hücrelerine yaptıkları baskınlarda silahlar ele geçirmişti" denen Independent haberinde, örgütün Türkiye içinde de güçlü olduğu vurgusu yapılıyor.

'Artık herkes tehdit altında'

Suriye'deki iç savaştan kaçmış olan, ancak Türkiye'ye sığındıklarında Şanlıurfa'da DEAŞ üyeleri tarafından tehdit edildikleri gerekçesiyle İstanbul'a gelen bir grup Beşar Esad karşıtı Suriyeli muhalifle konuşan Independent editörü Sengupta, "Urfa'daki imamlar, sık sık gençleri DEAŞ'ı ve Nusra Cephesi'ni desteklemeye çağırıyordu" diyor.



İstanbul'da Independent'a konuşan Yassir Abdülhamid adlı muhalif, "DEAŞ tehditleri yüzünden Urfa'dan ayrıldım. Urfa gibi yerler neredeyse Suriye kadar tehlikeli hale gelmişti. Türk yetkililerin haberi olmadan DEAŞ'ın nasıl o kadar rahat faaliyet gösterebildiğini anlayamıyorduk. İstanbul'a geldiğimden beri iki tane büyük DEAŞ saldırısı oldu. Urfa ya da Kilis gibi yerlerde biz Suriyeli muhalifler tehdit altındaydık. Şimdiyse İstanbul'da herkes DEAŞ tehdidi altında" diyor.