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ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Eski Emniyet Müdürü FETÖ'den gözaltına alındı

FETÖ'ye 25 ilde düzenlenen operasyonlarda aralarında eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz’ın da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 25 ilde düzenlediği operasyonlarda, hakkında gözaltı kararı bulunan 64’ü emniyet mensubu 80 kişiden 30’u gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında eski Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ın da bulunduğu öğrenildi.
 
Diğer şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
 
 

AA
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