Eski emniyet müdürü tutuklandı

Bursa'da FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve örgütün haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen eski emniyet müdürü Bahri Keskin tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce Bursa'da görev yapan ve atandığı Van'da meslekten ihraç edilen eski birinci sınıf emniyet müdürü Bahri Keskin, 3 Şubat'ta yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütünün haberleşme programı olan Bylock kullandığı bildirilen Bahri Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.