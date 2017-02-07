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ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ TUTUKLANDI

Eski emniyet müdürü tutuklandı

Bursa'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski emniyet müdürü Bahri Keskin tutuklandı.

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Bursa'da FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen ve örgütün haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen eski emniyet müdürü Bahri Keskin tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce Bursa'da görev yapan ve atandığı Van'da meslekten ihraç edilen eski birinci sınıf emniyet müdürü Bahri Keskin, 3 Şubat'ta yakalanarak gözaltına alındı. Terör örgütünün haberleşme programı olan Bylock kullandığı bildirilen Bahri Keskin, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
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