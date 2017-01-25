Eski erkek arkadaşını bıçakladı

Samsun'da N.A. (20), eski erkek arkadaşı T.K.'yı aralarında çıkan tartışmada bıçakla ağır yaraladı.

Olay, Samsun'un İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, N. A., eski erkek arkadaşı T.K. ile yolda karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce N. A., T.K.'yı sırtından bıçakla yaraladı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, çıkan kavgada kolundan yaralanan N. A., polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan N. A. adliyeye sevk edildi.