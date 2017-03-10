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ESKİ EŞİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI !

Eski eşini öldüren şüpheli tutuklandı !

Muğla'da 9 yıllık eşinden 2 ay önce ayrılıp işyerinde öldüren şüpheli tutuklandı.

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Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, 9 yıllık evliliğin ardından 2 ay önce boşandığı eşi 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Gizem Olgun'u, çalıştığı işyerinde dün boğazını keserek öldüren 27 yaşındaki Mert Toprak tutuklandı.

Yalıkavak Mahallesi İnönü Caddesi'nde eski eşi Gizem Olgun'un çalıştığı mağazaya dün sabah gelen Mert Toprak, tekrar bir araya gelmek istediğini söyledi. Konuşurken aralarında tartışma çıkması üzerine Toprak, iddiaya göre tekme tokat saldırarak yere yatırdığı genç kadının bıçakla boğazını kesti. Gizem Olgun olay yerinde ölürken, Mert Toprak suçta kullandığı bıçakla gözaltına alındı.

Mert Toprak'ın bir hafta önce yine eski eşiyle görüştüğü, bu görüşme nedeniyle Olgun'un polise şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Toprak'ın, Gizem Olgun'u başka kimseyle görüşmemesi için tehdit ettiği de öne sürüldü. Mert Toprak İle Gizem Olgun'un 8 yaşında bir oğullarının bulunduğu belirtildi.

Mert Toprak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından, bugün sevk edildiği adliyeyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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DHA
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