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ESKİ EŞİNİN SEVGİLİSİNİ GÖRÜNCE...

Eski eşinin sevgilisini görünce...

Haluk Bilginer'in eski eşi Aşkın Nur Yengi ile oyuncunun sevgilisi Zerrin Tekindor, ilk kez cenazede karşı karşıya geldi.

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Haluk Bilginer'in eski eşi Aşkın Nur Yengi ile ünlü oyuncunun sevgilisi Zerrin Tekindor, ilk kez 2 ay önce karşılaştılar.

Haluk Bilginer ile Aşkın Nur Yengi, 2006 yılında evlenip 2012'de boşanmıştı. Bilginer, boşandıktan sonra kendisi gibi oyuncu olan Zerrin Tekindor'la aşk yaşamaya başladı. Aşkın Nur Yengi, evliliğin bitmesine neden olarak adını vermeden hep Tekindor'u işaret etti. Tekindor ise "İlişkimiz onlar boşandıktan aylar sonra başladı. Benimle ilgisi yok" dedi. 

ARKASINI DÖNDÜ

Posta Gazetesi'nde yer alan habere göre; Aşkın Nur Yengi ile Zerrin Tekindor'un, ilk kez 2 ay önce karşılaştıkları ortaya çıktı. İkili, Bilginer'in 19 Ekim'de İzmir'de vefat eden annesi Bedriye Bilginer'in cenazesine katıldılar. Zerrin Tekindor, Aşkın Nur Yengi'ye "Başınız sağolsun" demek istedi. Ünlü şarkıcı, Zerrin Tekindor'a arkasını dönüp konuşmak bile istemedi.

Posta
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