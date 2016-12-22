ESKİ GENELKURMAY BAŞKANINA SUİKAST

Eski Genelkurmay Başkanına suikast

Sierra Leone'un eski Genelkurmay Başkanı evinde ölü bulundu.

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Sierra Leone'un eski Genelkurmay Başkanı Samuel Ömer Williams'ın, başkent Freetown yakınlarındaki evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Üst düzey emniyet yetkilisi Şeyh Kamara, kimliği henüz belirlenemeyen  suikastçinin, Williams'ı evinin yatak odasında vurarak öldürdüğünü belirtti.
 
Kamara, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.
 
Samuel Ömer Williams, geçen yıl temmuz ayında Devlet Başkanı Ernest  Koroma tarafından rütbesi yükseltilen ilk Sierra Leoneli askerler arasında yer  almıştı.
 
Eski Genelkurmay Başkanı Williams, genç askerler tarafından Sierra  Leone'da "ibretlik" olarak nitelendirilen isyan savaşının sona ermesindeki  katkılarıyla tanınıyordu

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