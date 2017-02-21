Eski hakimlerin 17 yıl hapsi istendi

"Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer'in, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandıkları davada "terör örgütü üyeliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Yargıtay konferans salonundaki duruşmada heyete, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Muhsin Şentürk başkanlık etti.

Duruşmayı, Hollanda Yargıçlar İçin Yargıçlar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evert Van Der Molen ile beraberindeki heyet de izledi.

Duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kenan Zeybek, esas hakkındaki mütalaasını okudu.

Özçelik ve Başer'in yasa dışı silahlı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olma suçu ile görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerinin tüm dava dosyası kapsamından anlaşıldığını ifade eden Zeybek, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314 ve 257. maddeleri uyarınca 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı Zeybek, cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu ile soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarının yasal unsurları oluşmadığından sanıkların bu iki suçtan beraatini istedi.

Zeybek ayrıca, sanıklar hakkında mahkumiyet talep edilen suçlarda, bu suçların işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araçlar, suçların işlendiği zaman ve yer, suç konularının önem ve değerleri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, faillerin kastına dayalı kusurların ağırlığı, faillerin güttüğü amaç ve saikler gibi nedenlerle alt sınırdan uzaklaşılarak cezanın belirlenmesi talebinde bulundu.

(Sürecek)