  • Ömer Halisdemir'i şehit edenler hakim karşısında
  • Başbakan Yıldırım’dan, grup toplantısında bozkurt işareti
  • Bahçeli'den MHP'li muhaliflere: Partinizi kurun da gelin
  • İşte AK Parti'nin önündeki referandum anketi
  • İstanbul'da 'çıplak arama' skandalı
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ESKİ HAKİMLERİN 17 YIL HAPSİ İSTENDİ

Eski hakimlerin 17 yıl hapsi istendi

"Paralel Yapı" soruşturmasında tahliyesi kararlaştırılan hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Biçer için 17 yıl hapis cezası istendi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

"Paralel Yapı" soruşturmaları kapsamındaki tutukluların tahliyesini kararlaştıran ve meslekten ihraç edilen hakimler Metin Özçelik ile Mustafa Başer'in, Yargıtay 16. Ceza Dairesinde yargılandıkları davada "terör örgütü üyeliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Yargıtay konferans salonundaki duruşmada heyete, Yargıtay 16. Ceza Dairesi Üyesi Muhsin Şentürk başkanlık etti.

Duruşmayı, Hollanda Yargıçlar İçin Yargıçlar Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Evert Van Der Molen ile beraberindeki heyet de izledi.

Duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Kenan Zeybek, esas hakkındaki mütalaasını okudu.

Özçelik ve Başer'in yasa dışı silahlı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olma suçu ile görevi kötüye kullanma suçunu işlediklerinin tüm dava dosyası kapsamından anlaşıldığını ifade eden Zeybek, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314 ve 257. maddeleri uyarınca 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı Zeybek, cebir ve şiddet kullanarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçu ile soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlarının yasal unsurları oluşmadığından sanıkların bu iki suçtan beraatini istedi.

Zeybek ayrıca, sanıklar hakkında mahkumiyet talep edilen suçlarda, bu suçların işleniş biçimi, işlenmesinde kullanılan araçlar, suçların işlendiği zaman ve yer, suç konularının önem ve değerleri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, faillerin kastına dayalı kusurların ağırlığı, faillerin güttüğü amaç ve saikler gibi nedenlerle alt sınırdan uzaklaşılarak cezanın belirlenmesi talebinde bulundu.

(Sürecek)

AA
475
-
SAT timleri Kardak'ta tam teçhizat bekliyorSAT timleri Kardak'ta tam teçhizat bekliyor
Domuz bağı ile iş adamını bağladılar !Domuz bağı ile iş adamını bağladılar !
Öğrencisini sırtında taşıdı !Öğrencisini sırtında taşıdı !
''Kendi seçmenine bile ''evet'' dedirtemiyorlar''''Kendi seçmenine bile ''evet'' dedirtemiyorlar''
İrfan Değirmenci'nin istediği tazminat belli olduİrfan Değirmenci'nin istediği tazminat belli oldu
Gülen'in en yakınındaki isimden ''İmamın Ordusu'' itirafıGülen'in en yakınındaki isimden ''İmamın Ordusu'' itirafı
Ekmeğimizi paylaştığımız Suriyeliler'den büyük ayıpEkmeğimizi paylaştığımız Suriyeliler'den büyük ayıp
Ak Parti 19 ilde 'evet' rekoru bekliyorAk Parti 19 ilde 'evet' rekoru bekliyor
1.5 yaşındaki bebek yanarak can verdi1.5 yaşındaki bebek yanarak can verdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS