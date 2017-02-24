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ESKİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENEL SEKRETERİ'NDE BYLOCK ÇIKTI

Eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri'nde Bylock çıktı

Darbe girişiminin ardından tutuklanan eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Mehmet Ergenoğlu'nun Bylock kullandığı tespit edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan eski İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Mehmet Ergenoğlu hakkında, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

17-25 Aralık sürecinde İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevini yürüten Ergenoğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

FETÖ'nün kuruluşu, amacı, yapılanması gibi bilgilere yer verilen iddianamede Ergenoğlu'nun, darbe girişiminin ardından 17 Temmuz'da kamu görevinden uzaklaştırıldığı ve tutuklandığı kaydedildi.

İddianamede, Ergenoğlu'nun, FETÖ/PDY'ye müzahir kişilerin haberleşmede kullandıkları ByLock uygulamasını kullandığı öne sürülerek, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılması istendi.

Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu'nda "silahlı terör örgütü üyeliği" suçu için 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis öngörülüyor.

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığından 2013 yılında İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğine atanan Ergenoğlu, 1988'de Kayseri Valiliğinde kaymakam adayı olarak göreve başladı.

Akıncılar, Dargeçit, Arguvan, İpsala, Alaplı kaymakamlıklarının ardından, 2003'te mülkiye müfettişi olarak atanan Ergenoğlu, 2007'de teftişle ilgili iş ve işlemlerden sorumlu Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

AA
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