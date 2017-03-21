Eski İRA lideri McGuinness öldü

Eski IRA lideri ve Kuzey İrlanda başbakan yardımcısı Martin McGuinness, 66 yaşında yaşamını yitirdi.

Kuzey İrlanda siyasetinin en önemli isimlerinden Martin McGuiness, bir süredir kanserle boğuşuyordu. Eski IRA lideri, siyasi kriz nedeniyle İrlanda'daki milliyetçi parti Sinn Fein'in liderliğini bırakmıştı.

Kuzey İrlanda'da, Katolik cumhuriyetçiler ve Protestan birlik yanlıları hükümeti paylaşıyor. Demokratik Birlik Partisi (DUP) ile Sinn Fein arasında sık sık güç çatışmasının yaşandığı kabinedeki son krizde, Başbakan Yardımcısı McGuinness Başbakan Arlene Foster'ın istifasını istedi. Ancak Foster görevde kalınca bu kez kendisi koltuğunu bıraktı, böylece ülke seçime gitmek zorunda kaldı.

2 Mart'ta yapılan erken seçimleri 28 milletvekili çıkaran DUP kıl payı kazandı. Sinn Fein ise 27 milletvekiline sahip oldu.

Varılan barış anlaşması uyarınca, başbakan ya da başbakan yardımcısından birinin istifa etmesi halinde hükümet düşüyor.