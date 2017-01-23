ESKİ İSTİHBARATÇIDAN NETANYAHU'YA ''TRUMP'' UYARISI

Eski istihbaratçıdan Netanyahu'ya ''Trump'' uyarısı

İsrail askeri istihbarat eski şefi Amos Yadlin, nükleer anlaşması ile ilgili Başbakan Netanyahu'yu uyardı.

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Trump yönetiminin İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı bozacağına dair tartışmalar sürerken, İsrail yönetimine bir uyarı eski istihbarat şefinden geldi.

"ANLAŞMA İPTAL EDİLİRSE OLUMSUZ SONUÇLARI OLUR"

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail eski istihbarat başkanı Amos Yadlin, Başbakan Netanyahu'ya nükleer anlaşmanın iptal edilmesinin olumsuz sonuçları olacağını belirterek, Trump'a baskı yapmaması konusunda uyarıda bulundu.

"KİMSE YANIMIZDA OLMAYACAK"

Yadlin'in "Anlaşmanın iptali, uluslararası toplumdaki pozisyonların meşruluğunu ortadan kaldıracak. Eğer İran ile bir çatışma noktasına gelinirse, Trump'ı savaşa sürüklediğimiz için kimse yanımızda olmayacak" dediği öğrenildi.

İran'la imzalanan nükleer anlaşma, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin'in yanı sıra Almanya'nın, İran'la iki yıl süren müzakerelerin ardından 14 Temmuz 2015'te imzalanmıştı.

TRUMP İPTAL SİNYALLERİ VERMİŞTİ

ABD yönetiminin İran'a yönelik finansal ve ekonomik yaptırımları kaldırmaması anlaşmanın geleceğini tehlikeye atmıştı. Yeni Başkan Trump da nükleer anlaşmasının iptal edilebileceğine dair sinyaller vermişti.

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