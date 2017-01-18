YEREL HABERLER
Tokat Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ESKİ KAYMAKAM KADİR GÜNTEPE GÖZALTINDA

Eski Kaymakam Kadir Güntepe gözaltında

FETÖ soruşturmasında Beytüşşebap eski Kaymakamı gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Beytüşşebap eski Kaymakamı, Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin "mülkiye yapılanması'na yönelik yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce Şırnak'ın Beytüşşebap ve Amasya'nın Hamamözü Kaymakamı olan Kadir Güntepe'nin, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock'u kullandığı tespit edildi. Hamamözü İlçesi'nde görev yaparken burada "Amasya Kaymakamlar imamı" olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü belirtilen, Elazığ Valiliğinde Hukuk Müşaviri olan Kadir Güntepe gözaltına alındı.

Kayseri'de gözaltına alınan Kadir Güntepe'nin kente getirileceği belirtildi. 1 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Kadir Güntepe'nin henüz Elazığ'da göreve başlamadığı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

DHA
1030
Özbekistanlı yetkiliden Reina saldırganı açıklamasıÖzbekistanlı yetkiliden Reina saldırganı açıklaması
Köpeğin kulaklarını kesenlerin cezası belli olduKöpeğin kulaklarını kesenlerin cezası belli oldu
9 yaşındaki çocuğu dövdü9 yaşındaki çocuğu dövdü
Yanarak ilerleyen araçtan ceset çıktıYanarak ilerleyen araçtan ceset çıktı
Elektronik sigara bu hale getirdiElektronik sigara bu hale getirdi
İşte barajlardaki doluluk oranıİşte barajlardaki doluluk oranı
"Yanlışlıkla" vurdu: 100'den fazla kişi öldü"Yanlışlıkla" vurdu: 100'den fazla kişi öldü
İzmir'deki aile katliamında sır çözüldü !İzmir'deki aile katliamında sır çözüldü !
Uçak enkazına yağmaUçak enkazına yağma
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS