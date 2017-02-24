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ESKİ MANKEN ZİL ZURNA SARHOŞ YAKALANDI

Eski manken zil zurna sarhoş yakalandı

Bir dönemin ünlü mankeni Serap Akıncı, Bebek'te 300 promil alkolle yakalandı.

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Eski manken Serap Akıncı, önceki akşam Bebek'te kaza yaptı. Direksiyonun hakimiyetini kaybeden Akıncı, park halinde duran Range Rover marka otomobile çarparak durabildi.

300 PROMİL ALKOLLE YAKALANDI

Uzun süre trafiğin kilitlenmesine neden olan kaza sonrası, polislerin Alkol kontrolü yapmasına direnen Akıncı, alkolmetreyi üfleyince 300 promil çıktı.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Ayakta durmakta güçlük çeken eski manken, polislerden destek alarak ekip aracına bindirilip, Arnavutköy Karakolu'na götürüldü.

Milliyet
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