Eski manken zil zurna sarhoş yakalandı

Eski manken Serap Akıncı, önceki akşam Bebek'te kaza yaptı. Direksiyonun hakimiyetini kaybeden Akıncı, park halinde duran Range Rover marka otomobile çarparak durabildi.
300 PROMİL ALKOLLE YAKALANDI
Uzun süre trafiğin kilitlenmesine neden olan kaza sonrası, polislerin Alkol kontrolü yapmasına direnen Akıncı, alkolmetreyi üfleyince 300 promil çıktı.
AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ
Ayakta durmakta güçlük çeken eski manken, polislerden destek alarak ekip aracına bindirilip, Arnavutköy Karakolu'na götürüldü.