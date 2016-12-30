ESKİ ÖSYM ÇALIŞANI 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Eski ÖSYM çalışanı 2 kişi tutuklandı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 2 eski ÖSYM çalışanı tutuklandı.

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Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik  soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 eski ÖSYM çalışanı tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda,  İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan eski ÖSYM çalışanı 4 kişi,  emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden  2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 2'si ise tutuklama talebiyle  nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerince sorgulanan zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine  gönderildi, diğer 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Kanun Hükmünde  Kararname ile meslekten ihraç edildikleri öğrenildi.

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