Eski personele FETÖ davası

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) Genel Sekreteri Deniz Kurmay Albay Serkan Saral'ın da bulunduğu 21'i asker, 3'ü sivil 24 kişi hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın iddianamesinde, DKK'nın, 17 Ağustos 2016 tarihli yazısıyla komutanlıkta görevli, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanan 105 kişi hakkında ihbarda bulunduğu belirtildi.

Yazının ekindeki listede isimleri bulunanlardan karargahta görevli 25 kişi hakkında soruşturma yürütüldüğüne yer verilen iddianamede, DKK'nın Ankara dışındaki farklı birliklerinde görev yapan 80 zanlı hakkında ise ilgili cumhuriyet başsavcılıklarına ihbarda bulunulduğu kaydedildi.

Sanıklardan eski Deniz Kurmay Yarbay Murat Baykal'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak üzere verdiği ifadeler doğrultusunda, soruşturmanın, DKK personelinin "mahrem hizmet abileri" sivillere yönelik genişletildiği bildirilen iddianamede, bu kapsamda "FETÖ'nün kripto eğitim kurumlarından olan, özellikle asker çocuklarının eğitimiyle ilgilenen ve KHK kapsamında kapatılan Anafartalar Kolejinin Müdür Yardımcısı Aygün Sarsmazelsoy, SGK'da görevliyken kamu görevinden çıkarılan Ferdi Tokar ve kapatılan eğitim kurumlarından Özel Samanyolu Fen Lisesinin Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz'ın da soruşturma kapsamına alındıkları" ifade edildi.

İddianamede, "Baykal'ın ifadeleri doğrultusunda DKK Genel Sekreteri olan Deniz Kurmay Albay Serkan Saral'ın ByLock kullanmamasına rağmen FETÖ üyesi olduğunun belirlendiği ve soruşturma kapsamına alındığı" vurgulandı.

- Sivil sanıklar

İddianamede, sivil sanıklardan Abdullah Yılmaz'ın FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldığı, 667 sayılı KHK kapsamında kapatılan eğitim kurumlarından Özel Samanyolu Fen Lisesinde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi. "Nevzat" kod adını kullanan Yılmaz'ın 12 Ağustos 2014'te cep telefonuna ByLock yükleyerek kullanmaya başladığına işaret edilen iddianamede, Yılmaz'ın, Temmuz-Ağustos 2011'den itibaren sanıklardan eski Deniz Kurmay Yarbay Murat Baykal'ın "mahrem hizmetler abiliğini" yaptığı anlatıldı.

Baykal'ın tayininin Haziran 2013'te Gölcük'e çıkması nedeniyle Yılmaz'ın onu Kocaeli'de ikamet eden "Cengiz" kod adlı, açık kimliği belirlenemeyen "mahrem hizmet abisine" devrettiği kaydedilen iddianamede, "FETÖ üyesi emniyet ve yargı mensupları tarafından yolsuzlukla mücadele görüntüsü altında 17-25 Aralık 2013'teki yargısal darbe girişimi sonrasında üst düzey siyasetçiler tarafından örgüte ait olan Asya Katılım Bankası AŞ'den paralarını çekmeleri yönünde çağrı yapılması ve bu çağrıya uyan bir kısım vatandaşların bankadaki paralarını çekmesi nedeniyle bankanın ekonomik krize girdiği, bunun üzerine, terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in 25 Aralık 2013'te örgüt üyelerine bankaya para yatırmaları talimatı verdiği, Yılmaz'ın da talimat doğrultusunda hesabındaki para miktarını artırdığı" bildirildi.

Sivil sanıklardan Aygün Sarsmazelsoy'un, örgütün kripto eğitim kurumlarından, özellikle asker çocuklarının eğitimiyle ilgilenen ve KHK ile kapatılan Anafartalar Kolejinde müdür yardımcısı olduğuna dikkati çekilen iddianamede, Sarsmazelsoy'un FETÖ'nün "mahrem hizmetler" yapılanmasında görev üstlendiği ve "Asım" kod adını kullandığı aktarıldı.

Sarsmazelsoy'un 11 Ağustos 2014'ten itibaren ByLock kullanmaya başladığı ifade edilen iddianamede, sanığın, deşifre edilen görüşme detaylarına göre, sanıklardan Ali Uğur Aras ve Abdullah Yılmaz ile görüştüğü, Gülen'in talimatıyla Asya Katılım Bankasına para yatırdığı, Kasım 2013'ten itibaren sanıklardan Baykal'ın "abi"liğini yapmaya başladığı, telefonuna ByLock yüklettiği, kullanması için 8 haneli şifre verdiği anlatıldı.

Sivil sanıklardan Ferdi Tokar'ın bir süre Keçiören'de serbest eczacılık yaptıktan sonra 2011'de SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görev yapmaya başladığı ve KHK ile kamu görevinden çıkarıldığı vurgulanan iddianamede, Tokar'ın FETÖ'nün "mahrem hizmetler sınıfı abilerinden olduğu", "Vanlı Mahmut" kod adını kullandığı belirtildi.

Tokar'ın ByLock'u yoğun şekilde kullandığı, toplam 156 görüşmesinin bulunduğuna yer verilen iddianamede, sanığın, Ağustos 2009'dan itibaren sanıklardan Murat Baykal'ın "abi"liğini yaptığı, onu 2010'un ilk aylarında "Sami" kod adlı Ali Uğur Aras adlı mahrem hizmet abisine devrettiği kaydedildi.

İddianamede, Tokar'ın eşinin de FETÖ'nün devlet içinde kadrolaşmak amacıyla 2010 KPSS'de gerçekleştirdiği örgütsel kopya eyleminin zanlılarından olduğuna işaret edildi.

- Asker şüpheliler

Eski DKK Özel Sekreterlik İcra Subayı Fatih Emre Ülger'in ByLock kullandığının belirlendiği bildirilen iddianamede, Ülger'in kardeşi E.K'nin FETÖ'ye aidiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunduğu gerekçesiyle kapatılan Gelişen Sanayici ve İşadamları Derneğinin kurucu/yöneticileri arasında yer aldığına, 1999-2006 arasında Asya Katılım Bankasında çalışma kaydının bulunduğuna dikkati çekildi.

Sanıklardan Deniz Astsubay Başçavuş Hacı Ali Ateş'in ByLock kullanıcısı, eşinin ise KPSS şüphelisi olduğu belirtilen iddianamede, asker sanıklar Ahmet Şahin, Ali Soyer, Bülent Turan, Emre Kayır, Fatih Yüceldi, Fuat Erkalkar, Halil Döngelli'nin de ByLock kullanıcısı oldukları aktarıldı.

- Ağustos ve eylül aylarında ByLock yüklemişler

Asker şüpheliler İhsan Üstün, İsa Temelci, İsmail Çelik, Kemal Durğun, Kenan Tural, Musa İnanç, Mustafa Fatih Altın, Özlen Bitirgen, Serbülent Yılmaz ve Serkan Gülbaş'ın cep telefonlarında da ByLock uygulaması bulundu.

DKK Harekat Plan ve Teşkilat Dairesi Başkanlığında görevli Astsubay Başçavuş İhsan Üstün'ün 21 Eylül 2014'te programı yüklediği, DKK MEBS Başkanlığı Bilgi Sistem Daire Başkanlığında görevli İsa Temelci'nin de 14 Ağustos 2014'te ByLock yükleyerek 4 görüşme yaptığı belirlendi.

DKK MEBS Başkanlığında görevli Teğmen İsmail Çelik'in 5 Eylül'de, Lojistik Başkanlığında görevli Başçavuş Kemal Durgun da 26 Ağustos 2014'te ByLock yükledikleri ve 6 görüşme yaptıkları tespit edildi.

Diğer şüphelilerin de 2014'ün ağustos ve eylül aylarında ByLock yükledikleri bilgisine ulaşıldı.