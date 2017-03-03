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ESKİ SURVİVOR YARIŞMACISINDAN SÜRPRİZ İTİRAF

Eski Survivor yarışmacısından sürpriz itiraf

Survivor'ın eski yarışmacılarından Ezgi Avcı, ada hayatı boyunca yaşadığı zorlukları anlattı.

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Şimdilerde TV8.5'ta 'Fonemedya' adlı programı sunan eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı, Sözcü gazetesi'nden Eda Sönmez'in sorularını yanıtladı.

Survivor yarışmasında geçirdiği günlere dair de açıklamalar yapan Avcı, Survivor yarışmasına katılması için Acun Medya'dan teklif geldiğini söyledi.

Avcı ayrıca Survivor adasında 3,5 ay boyunca regl olmadığını da belirterek, "Çok sıkıntı yaşamadım adada; sadece ilk iki hafta uyumadım. Temizlik konusuna gelince ben kaşlarımı yaptırıp gittim. Kaşları, bıyıkları çıkanlar düşünsün. Ayrıca aç olduğumuz için hormonlar da çalışmıyor. Yarışmada açlık yüzünden üç buçuk ay boyunca regl olmadım.  Türkiye'ye geldiğimde bünyem şaşmıştı. Fakat Survivor'a katılmak şahane bir deneyimdi. Yine teklif alsam yine giderim" dedi.

Sözcü
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