ESKİ TRT ÇALIŞANI 29 KİŞİ TUTUKLANDI

Eski TRT çalışanı 29 kişi tutuklandı

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 45 eski TRT çalışanı tutuklandı.

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Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik  soruşturma kapsamında gözaltına alınan 45 eski TRT çalışanından 29'u tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda,  İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına  alınan 45 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarına ifade veren zanlılardan  16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 29'u ise tutuklama talebiyle  nöbetçi sulh ceza hakimliklerine sevk edildi.

Hakimliklerce sorgulanan zanlılardan 29'u tutuklandı. Şüphelilerden  16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma

Geçen hafta, FETÖ mensuplarının şifreli haberleşme programı "ByLock"u  kullandıkları iddiasıyla 68 eski TRT çalışanı hakkında yakalama çıkartılmıştı.  Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara  merkezli 12 ilde operasyon başlatmıştı.

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